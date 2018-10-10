Селена Гомес продала свой роскошный особняк по дешевке — появились фото

Шоу-бизнес

Американской певице и актрисе Селене Гомес, которая летом установила новый рекорд в Instagram, наконец-то удалось сбыть с рук особняк в американском штате Техас, который она выставила на продажу два года назад. 26-летняя звезда изначально просила за дом 3,49 миллиона долларов. Но в итоге постепенно снизила цену до 2,7 миллиона.

Сама Селена приобрела особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в 2015 году за 3,5 миллиона долларов. Однако уже через несколько месяцев решила от него избавиться.

Как сообщает Daily Mail, на территории резиденции имеется гостевой домик, а также бассейн со спа-комплексом и площадка для баскетбола.





Ранее свой особняк в Лос-Анджелесе Дэвид и Виктория Бекхэм продали за 33 миллиона долларов.

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