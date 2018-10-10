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В Британии украден самый престижный трофей в велоспорте (фото)
Неприятный инцидент произошел в Бирмингеме на велосипедной выставке, в рамках которой были выставлены три трофея, завоеванные в этом году британскими спортсменами на Гран-турах. Один из почетных призов, а именно за победу на «Тур де Франс», был украден.
«По всей Великобритании мы выставляем на всеобщее обозрение трофеи Гран-туров, завоеванные нашими гонщиками в этом году, но оставленный на некоторое время после уборки кубок „Тур де Франс“ был украден», — говорится в официальном заявлении Team Sky, представитель которой, британец Томас Герейт (на фото в заголовке в центре с трофеем), стал победителем самой престижной велосипедной гонки мира.
«Очень неприятно и грустно, что так произошло. Тем более, трофей не имеет никакой ценности для тех, кто украл его, но многое значит для меня и моей команды. Надеюсь, что похитители облагоразумятся и все же вернут кубок. Впрочем, несмотря на потерю трофея, самое главное — это невероятные воспоминания от этого лета, которые никто не сможет отнять», — не скрывал своего сожаления триумфатор последней гонки «Тур де Франс».
Добавлю, что победа на «Большой французской петле», которая проводится во Франции более ста лет, стала для Томаса Герейта первой в карьере на гонках Гранд-тура. На Giro d`Italia в Италии равных не оказалось Крису Фруму (Team Sky), а испанскую «Вуэльту» выиграл Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).
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