Шнуров показал разбитое лицо: в сети взорвались шутками (фото)

Шоу-бизнес

В среду, 10 октября, известный российский музыкант Сергей Шнуров вновь появился в Instagram. Двумя днями ранее лидер группы «Ленинград» обескуражил своих подписчиков (а их у него 3,7 миллиона), неожиданно удалив со своей странички все посты. Никаких объяснений он не дал.

И вот теперь Шнур выложил свое фото с подбитым левым глазом. И сопроводил его таким коротким стихотворением:

Подкатил ко мне подписчик,

В возмущении диком,

Кулаками машет, свищет.

Я, мол, — «отвали-ка». Он — «где фотки, в Инсте, сука?

Где стихи? Их нету!

Будет, б…, тебе наука! «

И е… л по еблету.

Так, вот, с помощью насилья,

Я вернулся в лоно,

Пострадавший очень сильно,

Даже вероломно.

Подписчики с радостью откликнулись на возвращение Шнура в Instagram. Комментарии пестрят шутками на злобу дня. Вот лишь несколько примеров:

g. khamov И вас кокорин с мамаевым задели?

Vorsinandrey На магрегора похож

sergiosuhomlin Это были друзья футболисты)))

shestopalova. tatiana Хабиб, это ты???

Недавно Шнуров расстался со своей супругой Матильдой. За разводом пристально следили СМИ и поклонники музыканта. Разведенный Сергей тут же дал богатую почву для слухов о новых романах.

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