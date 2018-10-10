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Шоу-бизнес

Шнуров показал разбитое лицо: в сети взорвались шутками (фото)

14:23 10 октября 2018   202
Сергей Шнуров
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 10 октября, известный российский музыкант Сергей Шнуров вновь появился в Instagram. Двумя днями ранее лидер группы «Ленинград» обескуражил своих подписчиков (а их у него 3,7 миллиона), неожиданно удалив со своей странички все посты. Никаких объяснений он не дал.

И вот теперь Шнур выложил свое фото с подбитым левым глазом. И сопроводил его таким коротким стихотворением:

Подкатил ко мне подписчик,
В возмущении диком,
Кулаками машет, свищет.
Я, мол, — «отвали-ка». Он — «где фотки, в Инсте, сука?
Где стихи? Их нету!
Будет, б…, тебе наука! «
И е… л по еблету.
Так, вот, с помощью насилья,
Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно,
Даже вероломно.

Подписчики с радостью откликнулись на возвращение Шнура в Instagram. Комментарии пестрят шутками на злобу дня. Вот лишь несколько примеров:

g. khamov И вас кокорин с мамаевым задели?

Vorsinandrey На магрегора похож

sergiosuhomlin Это были друзья футболисты)))

shestopalova. tatiana Хабиб, это ты???

Недавно Шнуров расстался со своей супругой Матильдой. За разводом пристально следили СМИ и поклонники музыканта. Разведенный Сергей тут же дал богатую почву для слухов о новых романах.

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