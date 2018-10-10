Wizz Air решил уменьшить габариты ручной клади для пассажиров

Общество

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 ноября 2018 года меняет правила бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Одновременно Wizz Air ввел новую норму платного провоза багажа 10 кг с ценой перевозки от 7 евро.

Сообщается, что пассажирам, не купившим приоритетную посадку, можно будет взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40×30×20см. Сумку большего размера необходимо будет сдавать в багаж за дополнительную плату. Сейчас пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55×40×23 см должен сдавать ее в багаж, однако плата за это не взимается.

Для путешественников с приоритетной посадкой требования остаются те же. По-прежнему, они смогут брать в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55×40×23 см и дополнительный с размерами до 40×30×20 см.

Как сообщает avianews, пассажирам, которые успели купить билеты до 10 октября на рейсы (после введения новых правил) — 1 ноября и не оплатили услугу приоритетной посадки, Wizz Air бесплатно добавит в бронирование бесплатную перевозку 10 кг багажа. А пассажирам, которые оплатили перевозку багажа по аналогичным бронированиям, бесплатно добавят в билет приоритетную посадку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что крупнейшая лоукост-авиакомпания Ryanair кардинально пересмотрела политику перевозки багажа . С 1 ноября перевозчик вводит новые правила и будет стимулировать пассажиров приобретать услугу приоритетной посадки. В противном случае необходимо будет оплачивать багажный сбор либо летать с небольшим пакетом.

Оба авиаперевозчика аргументировали изменение политики необходимостью уменьшить задержки рейсов, связанные с обработкой ручной клади.

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