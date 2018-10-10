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Политика

Из-за россиян в ПАСЕ хотят надеть костюмы химзащиты

21:33 10 октября 2018   36
костюм химзащиты
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы выступила с неординарным предложением: одеть делегатов в ПАСЕ в костюмы химзащиты. Авторы идеи объясняют: раз уж в ПАСЕ начинают звучать голоса в защиту России и за возвращение россиян в ассамблею, то делегатам ради их же безопасности стоит защититься противохимическими и противорадиационными средствами. Тем самым украинская делегация намекнула на роль России в дерзком отравлении в британском Солсбери.

Первым подписавшимся стал делегат ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко, запомнившийся выступлением с трибуны ПАСЕ в резиновых перчатках. Кроме него, подписи поставили еще 24 делегата из Украины, Великобритании, Эстонии, Финляндии, Швеции.

«Россия Путина — токсична, как в прямом, так и в переносном смысле», — прокомментировал Гончаренко коллективное обращение.

петиция

Уже известно, что всерьез рассматривать обращение на заседании бюро ПАСЕ не будут. Авторам документа отказали по формальным причинам: из-за неправильного оформления петиции.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, известный своей пророссийской позицией, выступил с неожиданно резким заявлением и пригрозил России потерей места в уставных органах Совета Европы.

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