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Из-за россиян в ПАСЕ хотят надеть костюмы химзащиты
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы выступила с неординарным предложением: одеть делегатов в ПАСЕ в костюмы химзащиты. Авторы идеи объясняют: раз уж в ПАСЕ начинают звучать голоса в защиту России и за возвращение россиян в ассамблею, то делегатам ради их же безопасности стоит защититься противохимическими и противорадиационными средствами. Тем самым украинская делегация намекнула на роль России в дерзком отравлении в британском Солсбери.
Первым подписавшимся стал делегат ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко, запомнившийся выступлением с трибуны ПАСЕ в резиновых перчатках. Кроме него, подписи поставили еще 24 делегата из Украины, Великобритании, Эстонии, Финляндии, Швеции.
«Россия Путина — токсична, как в прямом, так и в переносном смысле», — прокомментировал Гончаренко коллективное обращение.
Уже известно, что всерьез рассматривать обращение на заседании бюро ПАСЕ не будут. Авторам документа отказали по формальным причинам: из-за неправильного оформления петиции.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, известный своей пророссийской позицией, выступил с неожиданно резким заявлением и пригрозил России потерей места в уставных органах Совета Европы.
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