Чемпион Украины по баскетболу пробился в основную сетку еврокубка!

Спорт

Лучший баскетбольный клуб Украины «Черкасские Мавпы» преодолел заключительный квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА, четвертого по значимости европейского клубного турнира, и вышел в основную сетку.

В первом матче против кипрского «Керавноса» подопечные Максима Михельсона обеспечили себе комфортное преимущество, обыграв соперника со счетом 75:64, но расслабляться ни в коем случае нельзя было. Что и доказала первая четверть, которую «Мавпы» проиграли в восемь очков. Благо, тренерский штаб смог успокоить своих подопечных, которые в дальнейшем смогли перехватить инициативу и, выиграв вторую и третью четверти, смогли довести поединок до устраивающего нашу команду счета. Финальная сирена зафиксировала победу «Керавноса» со счетом 64:61, но по сумме двух матчей (136:128) сильнее оказался чемпион Украины.

Самым результативным игроком в составе «Мавп» стал американец Брэндон Янг (13 очков), а вот точности его соотечественника из «Керавноса» Дарлина Уиллиса (18 очков) оказалось мало для общей победы киприотов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетбольный клуб прекратил выступление в еврокубке.

* Фото БК «Черкасские Мавпы»

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