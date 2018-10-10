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Чемпион Украины по баскетболу пробился в основную сетку еврокубка!
Лучший баскетбольный клуб Украины «Черкасские Мавпы» преодолел заключительный квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА, четвертого по значимости европейского клубного турнира, и вышел в основную сетку.
В первом матче против кипрского «Керавноса» подопечные Максима Михельсона обеспечили себе комфортное преимущество, обыграв соперника со счетом 75:64, но расслабляться ни в коем случае нельзя было. Что и доказала первая четверть, которую «Мавпы» проиграли в восемь очков. Благо, тренерский штаб смог успокоить своих подопечных, которые в дальнейшем смогли перехватить инициативу и, выиграв вторую и третью четверти, смогли довести поединок до устраивающего нашу команду счета. Финальная сирена зафиксировала победу «Керавноса» со счетом 64:61, но по сумме двух матчей (136:128) сильнее оказался чемпион Украины.
Самым результативным игроком в составе «Мавп» стал американец Брэндон Янг (13 очков), а вот точности его соотечественника из «Керавноса» Дарлина Уиллиса (18 очков) оказалось мало для общей победы киприотов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетбольный клуб прекратил выступление в еврокубке.
* Фото БК «Черкасские Мавпы»
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