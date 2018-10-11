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Израильские летчики испытали в Украине способы противодействия комплексам С-300, — СМИ
Совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на вьетнамский портал.
«По данным издания, украинские специалисты рассказали членам делегации о тактико-технических характеристиках имеющихся в распоряжении страны С-300 и предложили отправить в Украину американские и израильские истребители, которые бы в ходе учений оценили возможности системы», — говорится в материале.
Реагируя на угрозу российских ПВО в Сирии, США отправили для участия в учениях в Украине 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а Израиль — несколько летчиков, которые, воспользовавшись американскими самолетами, получили возможность испытать С-300.
Отдельно издание упоминает поставку Украиной в США мобильной радиолокационной станции 36Д6М1−1, технологии которой использовались в С-300, а также уверенность украинских специалистов в том, что характеристики имеющихся в Украине зенитных ракетных комплексов принципиально не отличаются от параметров полученных Сирией от России систем модификации С-300ПМУ2.
Анализ возможностей С-300, обусловленный взаимодействием с украинской стороной, убедил израильское военное руководство в неуязвимости и преимуществе малозаметных истребители пятого поколения F-35 Lightning II при столкновении с сирийскими С-300.
Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли на территорию Украины 6 октября. В Киеве и Вашингтоне заявляют, что самолеты задействованы в международных учениях Clear Sky 2018. В мероприятии принимают участие девять стран.
В том же месяце министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби отметил, что возможности С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как сирийские ПВО сбили российский военный самолет Ил-20, в Москве решили передать сирийцам дополнительное вооружение — зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На фото: истребитель пятого поколения F-15C Eagle
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