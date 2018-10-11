Новый рекорд: на Октоберфесте выпили 7,5 миллиона литров пива

Мир

С размахом

В Мюнхене завершился традиционный ежегодный фестиваль пива — Октоберфест. Самый большой народный праздник в мире проводился в столице Баварии уже в 185-й раз. На нем побывали в этом году 6,3 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем прошлой осенью. И они установили рекорд Октоберфеста: выпили за 16 дней 7 миллионов 500 тысяч литров пива!

Литровая кружка пенного напитка стоила 11,5 евро, что тоже стало рекордом. Это на 55 центов дороже, чем было в прошлом году. Организаторы праздника утверждают, что повышение цены оправданно. Дополнительный доход был направлен на повышение мер безопасности. Кроме полицейских, за порядком следили сотрудники частных охранных фирм. И это дало результат. Несмотря на возросшее число гостей, количество совершенных правонарушений снизилось почти на 10 процентов. По данным полиции, сократилось количество сексуальных преступлений, краж сумок и драк с применением пивных кружек. Праздник омрачила смерть одного из гостей в результате потасовки.

Отмечается также интересная тенденция: Октоберфест постепенно превращается в семейный праздник. Среди гостей возросла доля приехавших с детьми и людей в возрасте старше 60 лет. Несовершеннолетние и пожилые люди пиво не пьют, но благодаря их участию количество съеденного увеличилось на 10 процентов.

На празднике побывали многие знаменитости. Так, 5 октября на лугу Терезы, где традиционно проходит Октоберфест, появились 42-й президент США Билл Клинтон (напомним, в рейтинге лучших президентов США, составленного по данным опроса американцев, Билл Клинтон занял второе место) и его супруга Хиллари. Клинтоны давно обещали повеселиться на пивном празднике и слово свое сдержали. Билл был одет в знаменитые баварские кожаные шорты ледерхозе.

Приехал в Мюнхен и Арнольд Шварценеггер. Для него бывать на Октоберфесте давно стало личной традицией. Актер не стал изменять ей, несмотря на то, что в марте перенес экстренную операцию на сердце. Арни был не один. Он веселился вместе со своим сыном Патриком, которому 18 сентября исполнилось 25 лет, и подругой — физиотерапевтом Хизер Маллиган.

* На Октоберфесте побывали Билл Клинтон и его супруга Хиллари. 42-й президент США был одет в знаменитые баварские кожаные шорты ледерхозе. Фото Bild. de

Футболисты мюнхенской «Баварии» пришли на праздник всей командой. Спортсмены есть спортсмены — даже здесь они устроили соревнование. Оно состояло из трех этапов. В ходе первого нужно было как можно дольше удержать полную пивную кружку в вытянутой руке. Затем метали шляпы и бирдекели (подставки под кружки). В итоге победил лучший бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски. Он держал кружку с пивом 2 минуты 31 секунду.

Своим появлением Октоберфест обязан свадьбе будущего короля Баварии — кронпринца Людвига I и принцессы Терезы в октябре 1810 года. Сейчас на празднике существует шутливое испытание. После каждой выпитой кружки пива гостям предлагается произнести полное имя принцессы, в честь которой был назван ставший знаменитым луг. Его и на трезвую голову не каждый выговорит — Тереза Шарлотта Луиза Фридерика Амалия Саксен-Гильдбурггаузенская.

За 200 с лишним лет существования Октоберфеста его не проводили только 24 раза. Впервые отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, в 1873-м — из-за холеры, в 1923 году — из-за гиперинфляции, в 1914—1918 и 1939—1945 годах — из-за мировых войн.

Еще в начале XX века пивовары привозили свой продукт на праздник в деревянных бочках. Уже давно им на смену пришли большие металлические цистерны, а для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра, вмещающего 10 тысяч посетителей, проложили 250-метровый подземный пивопровод. По нему качают пиво, охлажденное до четырех градусов Цельсия, из огромной цистерны объемом в 100 тысяч литров, установленной по соседству, за пределами луга Терезы.

Всего на лугу Терезы для проведения Октоберфеста устанавливают почти полтора десятка больших пивных шатров и более двух десятков павильонов поменьше. Все они могут разом вместить почти 120 тысяч гостей.

Выручка Октоберфеста в среднем составляет миллиард евро за две недели. В эту сумму входят затраты гостей на пиво, жареных цыплят, колбаски, гостиницы, такси, общественный транспорт, покупки, сувениры, развлечения. Гостиничные тарифы на время проведения праздника вырастают почти вдвое. В этом году ночь в номере отеля среднего уровня обходилась в среднем в 280 евро.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, пронесшийся над Германией ураган едва не испортили первые дни Октоберфеста в Мюнхене.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter