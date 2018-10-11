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Под Киевом вандалы устроили погром в электричке: опубликованы фото
В Киевской области вечером 10 октября вандалы разгромили вагон электрички Фастов-Киев. Вагон находился на перегоне между Фастовом и Мотовиловкой. Причиненный ущерб оценивается в 200 тыс. гривен.
«Укрзалізниця» опубликовала фото вагона, где похозяйничали вандалы. Были разбиты все окна и стекло автоматических дверей, «с мясом» вырваны сидения, повреждены столики и другое внутреннее наполнение вагона.
На утро электричку пришлось отправлять на маршрут вместе с поврежденным вагоном: устранить последствия вандализма реально лишь в условиях депо. Потому вагон был заблокирован, а электропоезд отправился в рейс.
Администрация железнодорожного транспорта не исключает, что злоумышленники попытаются повторить свой «подвиг», так как остались безнаказанными. Была возможность задержать хулиганов «на горячем», но вызванные помощником машиниста полицейские прибыли на место лишь на утро следующего дня.
Напомним, ранее во Львовской области вандалы изувечили электропоезд, только что вернувшийся из ремонта. На обновление поезда было потрачено 40 миллионов гривен.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!