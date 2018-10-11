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Надя Дорофеева удивила поклонников новым соблазнительным образом (фото)
Популярная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы «Время и Стекло», которую еще недавно поклонники заподозрили в беременности, показала новый соблазнительный образ. Исполнительница опубликовала в Instagram видео и фото, на которых позирует в сексуальном наряде. Надя выбрала облегающий топ и штаны из латекса, открывающие ее плоский подтянутый живот. Также певица немного подстриглась и стала блондинкой.
Поклонники предполагают, что в образе горячей штучки Дорофеева снялась в новом клипе. Сама певица сохранила интригу и лишь коротко подписала снимок «И волную тебя».
Поклонники засыпали Дорофееву комплиментами, отмечая ее стройную сексуальную фигуру. Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый образ, назвав его дешевым.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о соблазнительных фото Нади Дорофеевой в купальнике.
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