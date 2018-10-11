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Европа через три года запретит пластиковую посуду
Переживая за будущее Земли и загрязнение планеты пластиковыми отходами, в Европейском парламенте проголосовали за то, чтобы к 2021 году отказаться от одноразовой посуды и других изделий из пластика.
Комитет Европарламента по окружающей среде поддержал запрет на использование после 2021 года одноразовых столовых приборов, трубочек для коктейлей и палочек-мешалок для напитков. Также с рынка ЕС планируется изгнать ватные палочки с пластиковой основой и пластиковые держатели для воздушных шаров. На сегодня 70% мусора в морях и океанах приходится на все эти «безобидные» пластиковые мелочи.
Кроме того, Европа планирует отказаться от упаковочных полиэтиленовых пакетов, изделий из оксоразлагаемых полимеров и от контейнеров из пенополистирола, широко используемых в кафе.
В Европарламенте учли, что для некоторых пластиковых изделий пока не придумали достойной замены. Потому защитники природы предлагают хотя бы сократить использование вредного пластика. Поставлена задача до 2025 года начать переход на безопасные альтернативы пластиковым сэндвич-боксам, контейнерам для фруктов и овощей, десертов и мороженого.
Тем же проектом запланирована более активная переработка пластиковых бутылок. Ожидается, что к 2025 году на переработку будут отправлять до 90% пластиковой тары.
Напомним, ранее в Грузии решили запретить производство, импорт и продажу тонких полиэтиленовых пакетов. До этого сократить использование пластика в быту решили в Австралии.
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