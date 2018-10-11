Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако

Украина

В оккупированном Крыму над заводом «Крымский титан», который стал причиной экологической катастрофы , были замечены облака дыма или испарения неизвестного происхождения. Непонятное облако над Армянском видели украинские пограничники, но их приборы ядовитых веществ в воздухе не зафиксировали. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает «Украинская правда».

«Завод не работает, но в конце прошлой недели пограничники наблюдали облака неизвестного происхождения над зданиями завода. Связано ли ухудшение самочувствия жителей Армянска и этот то ли дым, то ли облака над заводом — мы сказать не можем. Эти выводы должны делать специалисты», — сказал представитель ГПС.

Как известно, даже после того, как оккупанты остановили завод, а люди стали возвращаться в Армянск и близлежащие населенные пункты, жалобы на непонятные запахи в воздухе и плохое самочувствие у жителей Армянска не прекратились. Врачи в Армянске диагностируют у пациентов поражение слизистых химическими веществами. Формально людям советуют препараты от аллергии, а неофициально рекомендуют побыстрее уезжать из города.

То, что опасность в воздухе все же присутствует, косвенно подтвердила отмена масштабного концерта в городе 13 октября с участием детей со всего Крыма. Жители угрожали явиться на мероприятие в защитных масках. В итоге мероприятие перенесли на неопределенный срок.

В соцсетях предлагают все же прийти на акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме. Активисты агитируют надеть миаски, постоять на площади минут 15, пригласить прессу, а потом разойтись. Обыватели боятся: «а потом все сядем». При этом они прогнозируют, что под тюрьму можно переоборудовать стадион, «там и праздник насильно заставят смотреть. А за слова „не воняет“, будут отпускать домой».

Армянск

катастрофа тудей

очень тяжело людям учиться ответственности хотя бы за себя

Гражданское общество-это трудный выбор каждого

Очень поддерживаю и ехидничать буду только над ихтамнетихами и титаноботами

Думайте! Ждать уже нечего pic.twitter.com/Jh0fdb9l1J — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 октября 2018 г.

Жалобы крымчан Слободан прокомментироал так: «Мы не можем делать окончательных выводов по поводу ситуации в Армянске, потому что мы не владеем полной информацией по всем аспектам. Но могу сказать, что мы также читаем эти сообщения, отслеживаем с целью оперативного реагирования в случае резких изменений. Наши приборы в данный момент не фиксируют превышения содержания ядовитых веществ в воздухе».

Напомним, о кислотных выбросах в Армянске стало известно в августе 2018 года. Выбросы связывают с повреждением кислотоотстойника завода «Крымский титан». В сентябре детей из Армянска увезли из зоны бедствия. Завод якобы остановили, но после возвращения люди продолжают болеть.

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