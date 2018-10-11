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- 15:10 Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако
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Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако
В оккупированном Крыму над заводом «Крымский титан», который стал причиной экологической катастрофы, были замечены облака дыма или испарения неизвестного происхождения. Непонятное облако над Армянском видели украинские пограничники, но их приборы ядовитых веществ в воздухе не зафиксировали. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает «Украинская правда».
«Завод не работает, но в конце прошлой недели пограничники наблюдали облака неизвестного происхождения над зданиями завода. Связано ли ухудшение самочувствия жителей Армянска и этот то ли дым, то ли облака над заводом — мы сказать не можем. Эти выводы должны делать специалисты», — сказал представитель ГПС.
Как известно, даже после того, как оккупанты остановили завод, а люди стали возвращаться в Армянск и близлежащие населенные пункты, жалобы на непонятные запахи в воздухе и плохое самочувствие у жителей Армянска не прекратились. Врачи в Армянске диагностируют у пациентов поражение слизистых химическими веществами. Формально людям советуют препараты от аллергии, а неофициально рекомендуют побыстрее уезжать из города.
То, что опасность в воздухе все же присутствует, косвенно подтвердила отмена масштабного концерта в городе 13 октября с участием детей со всего Крыма. Жители угрожали явиться на мероприятие в защитных масках. В итоге мероприятие перенесли на неопределенный срок.
В соцсетях предлагают все же прийти на акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме. Активисты агитируют надеть миаски, постоять на площади минут 15, пригласить прессу, а потом разойтись. Обыватели боятся: «а потом все сядем». При этом они прогнозируют, что под тюрьму можно переоборудовать стадион, «там и праздник насильно заставят смотреть. А за слова „не воняет“, будут отпускать домой».
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 октября 2018 г.
катастрофа тудей
очень тяжело людям учиться ответственности хотя бы за себя
Гражданское общество-это трудный выбор каждого
Очень поддерживаю и ехидничать буду только над ихтамнетихами и титаноботами
Думайте! Ждать уже нечего pic.twitter.com/Jh0fdb9l1J
Жалобы крымчан Слободан прокомментироал так: «Мы не можем делать окончательных выводов по поводу ситуации в Армянске, потому что мы не владеем полной информацией по всем аспектам. Но могу сказать, что мы также читаем эти сообщения, отслеживаем с целью оперативного реагирования в случае резких изменений. Наши приборы в данный момент не фиксируют превышения содержания ядовитых веществ в воздухе».
Напомним, о кислотных выбросах в Армянске стало известно в августе 2018 года. Выбросы связывают с повреждением кислотоотстойника завода «Крымский титан». В сентябре детей из Армянска увезли из зоны бедствия. Завод якобы остановили, но после возвращения люди продолжают болеть.
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