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Шоу-бизнес

Самый длинный рэп: монолог Канье Уэста лишил Трампа дара речи

23:30 11 октября 2018   78
Дональд Трамп и Канье Уэст
Инф. «ФАКТОВ»

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где около двух часов беседовал с президентом. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что во время встречи в Белом доме речь шла о большом количестве тем, включая реформу уголовного правосудия, возможности трудоустройства экс-осужденных, бренд Канье Yeezy и другие. При этом разговор больше походил на монолог: говорил рэп-исполнитель, а глава государства молчал.

Также отмечается, что на встречу с президентом Уэст пришел в красной кепке с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой!». Сам музыкант пояснил журналистам, что эта кепка придает ему сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 40--летний супруг и отец троих детей светской львицы и телезвезды Ким Кардашьян рассказал, что в ноябре 2016 года из-за опиоидов он попал в больницу и был вынужден прервать свой гастрольный тур, так как ему было трудно вести себя адекватно. В больнице рэпер провел больше недели. И даже на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в декабре 2016 года Уэст, активно поддерживавший кандидата от республиканцев, явился, будучи под действием наркотиков. При этом Канье постоянно высказывал в сетях свое восхищение Дональдом Трампом и поддерживал его.

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