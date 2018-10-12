- 12:28 Свадьба принцессы Евгении: онлайн-трансляция торжества
- 12:25 Синоптик рассказала о погоде на длинные выходные в Украине
- 12:13 "Еще один спалился": в соцсетях высмеяли российского священника с военной выправкой
- 12:12 В Виндзоре состоится свадьба внучки королевы принцессы Евгении — гости прибывают на торжество
- 12:07 Украинская вице-чемпионка Европы попалась на допинге
- 11:44 Украинская телеведущая разделась для Playboy
- 11:43 Одной из главных улиц Киева присвоили имя выдающегося украинского кинорежиссера
- 11:40 Пьяный белорус застрял в заборе и умер
- 11:33 Все банкоматы "ПриватБанка" прекратят работу в ночь на 14 октября: названа причина
- 11:22 Может упасть в любую секунду: озвучен свежий прогноз по судьбе Крымского моста
Химатака в Армянске: "тяжелый воздух" накрыл еще один поселок в Крыму
В аннексированном Крыму на ядовитые испарения кислотонакопителя завода «Крымский титан» начали жаловаться жители еще одного поселка — Перекопа. Об этом сообщили журналисты программы «Вести.Крым», побывавшие на месте.
Они отмечают, что экологическая ситуация в городе ухудшилась, хоть завод не работает.
«В воздухе снова появились ядовитые испарения», - рассказали местные жители.
Официальные власти ситуацию с выбросом пока опровергают, ссылаясь на выводы специалистов, которые якобы брали пробы из кислотонакопителя и отклонений от нормы не нашли.
Напомним, до сих пор от ядовитых испарений страдали жители Армянска, Красноперекопска и близлежащих сел на севере аннексированного полуострова. Так, днем ранее жители Армянска заявили, что видели над «Крымским Титаном» странное облако — дыма или испарений неизвестных веществ. Информацию подтвердили даже украинские пограничники.
Ухудшение ситуации косвенно подтвердили даже «власти» города, отменившие концерт, запланированный на 13 октября с участием детских коллективов со всего полуострова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.