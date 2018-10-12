Украина

Химатака в Армянске: "тяжелый воздух" накрыл еще один поселок в Крыму

В аннексированном Крыму на ядовитые испарения кислотонакопителя завода «Крымский титан» начали жаловаться жители еще одного поселка — Перекопа. Об этом сообщили журналисты программы «Вести.Крым», побывавшие на месте.

Они отмечают, что экологическая ситуация в городе ухудшилась, хоть завод не работает.

«В воздухе снова появились ядовитые испарения», - рассказали местные жители.

Официальные власти ситуацию с выбросом пока опровергают, ссылаясь на выводы специалистов, которые якобы брали пробы из кислотонакопителя и отклонений от нормы не нашли.

Напомним, до сих пор от ядовитых испарений страдали жители Армянска, Красноперекопска и близлежащих сел на севере аннексированного полуострова. Так, днем ранее жители Армянска заявили, что видели над «Крымским Титаном» странное облако — дыма или испарений неизвестных веществ. Информацию подтвердили даже украинские пограничники.

Ухудшение ситуации косвенно подтвердили даже «власти» города, отменившие концерт, запланированный на 13 октября с участием детских коллективов со всего полуострова.

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