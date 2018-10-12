Украина

Порошенко подписал закон о равенстве прав мужчин и женщин в армии: что изменилось

Женщины-военные в Украине получили равные права с мужчинами. Это, в частности, касается равного доступа к должностям и воинским званиям, а также получения таких же возможностей, как и у мужчин, при заключении контракта.

Соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях», ранее принятый Верховной Радой, подписал президент Украины Петр Порошенко.

В документе подчеркивается, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Закон отменяет необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами.

Ранее военные-женщины зачислялись в запас второй категории, а следовательно и предельный возраст пребывания в запасе составлял 50 лет (для мужчин — 60−65 лет в зависимости от воинского звания).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в параде ко Дню независимости в Киеве 24 августа 2018 года впервые приняло участие подразделение женщин-военнослужащих.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о соцзащите участников операции Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter