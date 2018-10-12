«Танці з зірками»: одна из пар, покинувших проект, вернется на паркет (фото)

Шоу-бизнес

Накануне восьмого эфира популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») стало известно, что его покидает самая скандальная участница шоу Оксана Марченко. Информацию об этом Оксана разместила на своей странице в социальной сети, рассказав, что накануне прямых эфиров получила серьезную травму спины.

После ухода Марченко продюсеры решили вернуть одну из тех пар, которая уже покинула проект. Но ответственность за то, кто это будет, возложили на зрителей, запустив голосование на сайте канала. Имя звезды, которая вернется на паркет, чтобы снова побороться за победу, объявят в прямом эфире 14 октября.

*Анита Луценко и Александр Прохоров

Напомним, среди выбывших пары: Златы Огневич, Павла Зиброва, Маши Ефросининой, Аниты Луценко и Дениса Беринчика. Говорят, что выбирать будут, скорее всего, между Анитой Луценко и Машей Ефросининой. Восстановленная пара выйдет на паркет уже в девятом эфире проекта.

*Денис Беринчик и Катерина Белявская

— По уровню танцев среди выбывших пар, конечно, есть те, кто заслуживает на сегодняшний день остаться в проекте и показать то, что они не успели, — сказал «ФАКТАМ» судья проекта Влад Яма. — Даже есть потенциальные финалисты. Мне как спортсмену кажется, что для поклонников шоу возвращение героев — хорошо, но для участников — не очень. Те пары, которые продолжают танцевать в эфирах, тренируются каждый день без отдыха, и у них не было перерыва, чтобы набраться новых сил. Но это будет некая встряска и шанс и для тех и для других.

*Злата Огневич и Дмитрий Жук

Восьмой выпуск «Танців з зірками» будет посвящен украинской культуре и народным традициям. Иракли Макацария и Яна Заец погрузят зрителей в страстное танго под песню «Океана Эльзы» «Кішка». Леся Никитюк и Максим Ежов исполнят фьюжн под песню «Цвіте терен». Павел Вишняков и Юлия Сахневич станцуют лирический вальс под саундтрек к сериалу «Две матери».

*Маша Ефросинина и Максим Леонов

*Николай Тищенко и NANA

*Павел Зибров и Мария Шмелева

Говорят, на паркет с прощальным танцем может выйти и Оксана Марченко с Дмитрием Чаплиным.

Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову составит известный певец и продюсер Потап. Эфир откроет артист украинского балета, супруг Екатерины Кухар Александр Стоянов, исполнив мужскую партию балета «Дети ночи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто покинул «Танці з зірками» в седьмом эфире.

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