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Шоу-бизнес

Назван самый дорогой музыкант планеты

13:53 12 октября 2018   7
Эд Ширан
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитый британский музыкант Эд Ширан стал самым дорогим в мире сольным артистом. В 2017 году оборот его компании Ed Sheeran Ltd составил более 48 млн долларов, а прибыль — более 36 млн долларов. Получается, что каждый день самый популярный современный артист зарабатывает 99 тысяч долларов, гораздо больше, чем знаменитые коллеги Элтон Джон и Адель. Это баснословные деньги для Эда. Ведь когда-то он был очень бедным, ночевал на лужайке возле Букингемского дворца и два года был практически бездомным.

Напомним, Эд Ширан заявил о себе, как артист, десять лет назад. Его песни начинали пользоваться популярностью у широкой публики постепенно, пока в январе 2017 года не вышел его сингл Shape of You, побивший все рекорды просмотров и прослушиваний. Теперь каждый новый концерт Ширана проходит с аншлагом, а билеты на выступления артиста разлетаются в считанные часы после старта продаж.

Сейчас Эд Ширан находится в мировом туре, который продлиться три года. Потом он планирует взять паузу. Скорее всего, певец посвятит время личной жизни — своей супруге Черри Сиборн, в которую был влюблен еще со школьных времен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Эд Ширан тайно женился на школьной подруге.

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