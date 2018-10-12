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Назван самый дорогой музыкант планеты
Знаменитый британский музыкант Эд Ширан стал самым дорогим в мире сольным артистом. В 2017 году оборот его компании Ed Sheeran Ltd составил более 48 млн долларов, а прибыль — более 36 млн долларов. Получается, что каждый день самый популярный современный артист зарабатывает 99 тысяч долларов, гораздо больше, чем знаменитые коллеги Элтон Джон и Адель. Это баснословные деньги для Эда. Ведь когда-то он был очень бедным, ночевал на лужайке возле Букингемского дворца и два года был практически бездомным.
Напомним, Эд Ширан заявил о себе, как артист, десять лет назад. Его песни начинали пользоваться популярностью у широкой публики постепенно, пока в январе 2017 года не вышел его сингл Shape of You, побивший все рекорды просмотров и прослушиваний. Теперь каждый новый концерт Ширана проходит с аншлагом, а билеты на выступления артиста разлетаются в считанные часы после старта продаж.
Сейчас Эд Ширан находится в мировом туре, который продлиться три года. Потом он планирует взять паузу. Скорее всего, певец посвятит время личной жизни — своей супруге Черри Сиборн, в которую был влюблен еще со школьных времен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Эд Ширан тайно женился на школьной подруге.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!