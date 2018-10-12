Украина

Украина еще не приняла на вооружение ракетный комплекс «Ольха»: сделано важное уточнение (фото, видео)

В последние дни в Украине заговорили о том, что высокоточный ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение и к середине 2019 года появится в войсках. Однако оказалось, что такая информация была преждевременной. Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

*Сергей Згурец: «Приказа министра обороны о принятии „Ольхи“ на вооружение пока нет»

— Комплекс «Ольха» еще не принят на вооружение, так как проходит государственные испытания, которые сейчас на завершающем этапе, — сказал Сергей Згурец. — Только по их завершении будет приказ министра обороны Украины о принятии его на вооружение, а также начато серийное производство. Пока что такого приказа нет. Но в любом случае, серийное производство «Ольхи» готовится с учетом потребностей в таком комплексе.

В качестве боевых автономных единиц комплекс «Ольха» будет входить во все оперативные командования, в том числе и в командование Оперативного резерва. Этот комплекс значительно усилит наши артчасти, а, возможно, что на их базе будут создаваться и новые артиллерийские подразделения.

Видео испытаний «Ольхи» публиковала телестудия «Бриз» Минобороны Украины.

Напомним, что комплекс «Ольха» — украинский проект по созданию реактивной системы залпового огня (РСЗО) с корректируемым боеприпасом, созданный на основе советской РСЗО 9Л58 «Смерч».

Он отличается высокой маневренностью и может нести различные виды боевых частей, способных работать как по наземным, так по морским и воздушным целям. Дальность полета составляет 70 км при боеголовке весом в 250 кг, и 120 км при весе боевой части в 170 кг.

Пуск полного пакета из 12 ракет производится всего за 48 секунд, при этом в залпе ракета наводится на свою индивидуальную цель в прицельном угле 1,5 км. Все компоненты, составляющие комплекс «Ольха», — украинские, включая и новые системы управления, ракетное топливо, а также боевую часть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об еще одной новинке украинского производства, которая способна заменить РСЗО «Град», — реактивной системе залпового огня «Берест». Эта украинская разработка намного мощнее и точнее своего советского предшественника — РСЗО «Град».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter