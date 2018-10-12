Общество

Конституционный суд принял важное решение по доступу к персональным данным

Конституционный Суд Украины признал противоречащими Конституции полномочия Министерства финансов собирать персональные данные граждан, необходимые для верификации социальных выплат.

Как сообщили на сайте суда, коллегия судей рассмотрела представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой по поводу соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного Кодекса.

«Конституционный Суд считает, что полномочия министерства на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения Кодекса», — заявили в КС.

При этом Конституционный Суд отмечает, что Министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.

По мнению Конституционного Суда, Бюджетный Кодекс не предусматривает «критериев определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, сроков, порядка и условий их хранения, что делает невозможным наступление ответственности за возможные злоупотребления».

Таким образом, Конституционный Суд признал отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Кодекса о праве Министерства получать информацию, содержащую персональные данные, такими, которые противоречат части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины.

Указанные положения Бюджетного Кодекса утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения, то есть, с 11 октября. Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Отметим, что в пункте 40 заключительных положений Бюджетного Кодекса указано, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Министерство финансов имеет право получать информацию, содержащую банковскую тайну и персональные данные.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Конституционном суде Украины принесли присягу двое новоизбранных судей — Ирина Завгородняя и Олег Первомайский, назначенные по квоте Верховной Рады.

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