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Умерла известная российская актриса
В пятницу, 12 октября, в Москве после тяжелой болезни скончалась известная советская актриса театра и кино Маргарита Юрьева. Ей было 93 года. Прощание с ней пройдет в фойе МХАТ имени Горького 16 октября. Время прощания и место похорон пока не объявлены.
Маргарита Валентиновна Юрьева родилась 11 мая 1925 год в подмосковном Подольске. В 1943 году стал одной из первых студенток Школы-студии МХАТ. Ее учителями были легендарные советские режиссеры и актеры Борис Ливанов, Иосиф Раевский, Алла Тарасова, Анастасия Зуева. Школу-студию Юрьева окончила с отличием и сразу была принята в труппу МХАТ, в котором служила до конца своей жизни.
На сцене театра актриса сыграла десятки ролей, включая Анну Каренину и Катрину Ивановну в «Братьях Карамазовых». И все же ролью всей ее жизни стала Маша в «Трех сестрах» Чехова. С этим спектаклем МХАТ гастролировал с 1958 по 1978 год включительно по всему миру. Маргарите Юрьевой рукоплескали Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Будапешт, Варшава. Критики разных стран были восхищены ее игрой. О ее Маше в «Трех сестрах» до сих пор рассказывают легенды.
Интересно, что в экранизации этой чеховской пьесы, которая вышла в 1984 году, Юрьева сыграла Ольгу. В кино актриса снималась мало, слишком загружена была в театре. Но зрители разных поколений помнят ее эпизодические роли в «Сельской учительнице» и «Анне Карениной». Маргарита Валентиновна всегда тяготела к классике. Она снялась также в кинопостановках «Врагов» и «Дачников» Горького.
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