Олег Винник впервые показал родной дом и семью

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Популярный украинский певец, любимчик женщин Олег Винник, недавно отпраздновавший 45-летие, впервые рассказал о своей личной жизни. Он показал родной дом и семью. Артист, за которым охотятся журналисты в поисках сенсаций, сам пригласил телевизионщиков в родное село Червоний Кут Жашковского района Черкасской области. Эксклюзивно в «Ранку з Україною» на телеканале «Украина» певец показал дом, в котором жила его мама, познакомил с сестрой и племянниками, а также поделился детскими воспоминаниями.

На малой родине у Олега много памятных мест: разрушенный дом культуры, где он играл на гитаре и ходил на дискотеки, река, где он в детстве пропадал на рыбалке и самое главное — родительский дом, где теперь живет его старшая сестра Наталья.

На видео видно добротный дом с хорошим ремонтом, во дворе все ухожено, выложено плиткой, растут цветы. Сестра, улыбчивая сельская женщина, крепко обнимает брата и рассказывает про приготовленные угощения. Специально к его приезду испекла в печи домашний хлеб и его любимые с детства пирожки с горохом.

Прямо во дворе Олег Винник приготовил в казанке уху по своему фирменному рецепту с добавлением домашнего самогона. В этом деле главное не переборщить -- советует певец -- достаточно 50 гр.

Олег признался, что самогон готовила его покойная мама Анна Яковлевна, которая ушла из жизни 28 мая этого года. Ей было 80 лет. На следующий день Винник дал сольный концерт на стадионе в Тернополе и посвятил его памяти матери. После чего многие поклонники певца в сети возмущались его поступком.

Ранее, в откровенном интервью «ФАКТАМ» Олег с большой благодарностью вспоминал своих родителей — простых сельских тружеников. С особым теплом говорил про маму, которая с детства пыталась развивать в тех условиях его певческий талант, не стала потакать прихоти сына-подростка и вместо мотоцикла купила ему гитару.

«Если бы мама тогда мама не настояла на своем, меня бы, наверное, уже не было. Я же молодой был, безбашенный. В то время меня больше интересовали мотоциклы, чем музыка. Просил родителей купить хотя бы мопед, даже устроил бойкот, не выходил из комнаты, не ел неделю. Но после того, как мама сломала на моей спине несколько прутьев, я понял, что байк мне не светит. Вместо него появилась гитара. Тогда было обидно, а сейчас я очень благодарен маме, что не уступила тогда моей прихоти. Уже через год самостоятельно освоил инструмент, играл в группе на дискотеках и свадьбах, начал зарабатывать первые деньги. За лето насобирал 900 рублей! Это было целое состояние»,-- рассказывал Олег Винник «ФАКТАМ».

Напомним, у мамы Олега были проблемы со зрением. Заработав достаточно средств в Германии, где Винник работал солистом мюзиклов, он смог оплатить операцию.

«Мне полжизни нужно было прожить, чтобы заработать денег в Германии и сделать там маме операцию. Когда она увидела мир, я был самым счастливым человеком на свете», -- рассказывал Олег «ФАКТАМ».

О своей семье, жене и детях, информацию о которых пытаются разыскать журналисты, Винник не проронил ни слова. Как пишут СМИ, певец давно женат на своей бек-вокалистке Таюне, а взрослого сына они якобы скрывают за границей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандальном расследовании журналистов канала «1+1», которые также отправились в родные места Винники и раскопали тайные факты его биографии.

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