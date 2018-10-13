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ДТП в прямом эфире: в Черновцах девушка попала в аварию, снимая видео для Instagram
В Черновцах на проспекте Независимости произошла дорожно-транспортная авария при участии легкового автомобиля и внедорожника. Девушка-водитель легковушки во время происшествия вела прямую видеотрансляцию в Instagram.
Впоследствии видеозапись трансляции, которую вела участница аварии, была опубликована на странице СтопХам Буковина в Facebook.
Как видно по видео, девушка-водитель сначала снимала дорогу, по которой ехала, а потом переключила съемку на фронтальную камеру, начав снимать себя и свою подругу, сидевшую на заднем сидении.
Девушки начали позировать на камеру. В этот момент раздался грохот: легковушка, на которой ехали любительницы соцсетей, врезалась в джип, ехавший впереди.
«Кума, ты жива?», — на видео слышен разговор между водителем и ее подругой-пассажиркой. В результате этого ДТП никто не погиб.
Видео инцидента вызвало бурю возмущения среди пользователей соцсети.
«Слов нет. Обезъяны!» — написал один комментатор.
«Хорошо что машина (пострадала. — Авт.), а рядом ведь пешеходный переход… могли и люди быть», — написал другой пользователь.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, в Чехии две молодые девушки устроили смертельное ДТП, ведя онлайн-трансляцию из машины. Пассажир автомобиля, которая вела съемку, погибла на месте, ее подруга-водитель была госпитализирована.
Перед этим в Харьковской области две девушки разбились во время трансляции в соцсети Instagram. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на опору электропередач. Пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП, водитель умерла по дороге в больницу.
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