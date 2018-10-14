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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: видео с места событий
В Киеве на Борщаговке поздно вечером 13 октября случился взрыв в многоэтажном жилом доме. Пострадала семья, проживавшая в квартире на восьмом этаже. Мать отправлена в больницу скорой помощи. Взрослый сын утверждал, что «слегка пострадал» и в госпитализации не нуждается.
Как сообщает Киев Оперативный, в доме по улице Зодчих, 80А, взрывом были выбиты окна и двери в подъезде, обгорели стены. Сама квартира — центр взрыва — теперь также нуждается в ремонте. Масштабы повреждений зафиксированы на видео с места ЧП.
К взрыву привела утечка бытового газа. По одной из версий, в квартире была оставлена включенной газовая плита. Об оставленных на огне кастрюлях мать и сын забыли и проснулись уже после взрыва.
Напомним, ранее утечка бытового газа привела к взрыву многоэтажки в Харькове. Тогда пострадали квартиры на первом и втором этаже.
Фото Киев Оперативный/Facebook
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