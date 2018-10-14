Россию ждут новые санкции из-за дела Скрипаля

Мир

На Россию будут наложены новые санкции в связи с недавно вскрывшимися обстоятельствами отравления в британском Солсбери, а именно ввиду выявленной причастности к резонансному делу агентов ГРУ РФ.

Субъектами, против которых применят санкции, станут представители российской власти и руководители разведки. Сами санкции будут включать замораживание финансовых активов и запрет на въезд.

О готовящихся новых санкциях сообщила британская The Telegraph. По ее информации, решение об ограничительных мерах будет принято на ближайшей встрече представителей ЕС. Вопрос может быть согласован в Люксембурге, где должны собраться руководители внешнеполитических ведомств европейских стран.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант называет новые санкции жизненно необходимыми: «Много лет в мире действовал запрет на использование химического оружия, но сейчас после Сирии и Солсбери угроза вновь актуальна. Теперь нам нужно заново начертить красную линию и дать понять, что за использование этого ужасного оружия цена всегда будет слишком высокой».

Напомним, международные расследователи вычислили настоящие имена россиян, «засветившихся» на камерах наблюдения рядом с местом отравления. Ими оказались полковник ГРУ РФ Александр Мишкин и еще один офицер ГРУ Анатолий Чепига.

В сентябре 2018 года Европейский Союз продлил санкции против России. Ограничительные меры касаются 155 физических лиц и 44 организаций.

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