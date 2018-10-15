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В НАТО рассказали о новых вооруженных провокациях России
В НАТО обвинили Россию в провокации вооруженных столкновений в Арктике. Речь идет о появлении российских истребителей и боевых кораблей в зоне учений, которые проводили Нидерланды и Великобритания, сообщил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.
По его словам, в зоне учений появляется больше российских кораблей, чем обычно, и приближаются они гораздо ближе, чем еще 10 лет тому назад.
Сообщается, что россияне наблюдали за тем, как военные НАТО осуществляли учебные пуски в рамках программы защиты от баллистических ракет.
«Они (российские военные. Ред.) приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их видели… Русские самолеты пролетают близко к нашим кораблям лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Это можно назвать провокацией», — заявил генерал в интервью The Telegrap.
Отметим, что в конце сентября российские военные моряки отчитались о первом применении в ходе учений в Арктике берегового ракетного комплекса «Бастион». Расчет успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых.
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