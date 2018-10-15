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- 10:57 Знаменитая певица расторгла свою скоропалительную помолвку
Знаменитая певица расторгла свою скоропалительную помолвку (фото)
Американская певица Ариана Гранде расторгла свою помолвку с телеведущим популярного шоу Saturday Night Live, комиком Питом Дэвидсоном. О том, что они обручились, 25-летняя Ариана и 24-летний Пит объявили в июне — спустя несколько недель после того, как начали встречаться. Дэвидсон подарил невесте кольцо стоимостью 100 тысяч долларов. И они поселились вместе в роскошных апартаментах за 16 миллионов долларов.
Их роман начался вскоре после того, как Гранде после почти двухлетнего романа бросила своего бойфренда — рэпера Мака Миллера, из-за его пристрастия к алкоголю. А Пит примерно в то же время, в середине мая, расстался со своей подругой Каззи Дэвид.
Решение о разрыве помолвки было обоюдным. Оба решили, что сейчас оно не ко времени. «Это было чересчур рано», — заявил близкий к певице источник изданию People. Пит и Ариана не исключают, что возобновят отношения позже.
В сентябре Мак Миллер скончался в возрасте 26 лет от передозировки наркотиков. Многие его фанаты обвинили в произошедшем Ариану, бросившую его в столь трудное для него время. Смерть бывшего возлюбленного повергла Гранде в шок. Теперь ей нужно прийти в себя после сильного стресса и «поработать над собой».
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