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Горячая штучка: звезда «Универа» выложила в сеть соблазнительное фото (фото)
Известная российская актриса, звезда популярного молодежного сериала «Универ» Юлия Франц порадовала поклонников соблазнительным фото. Девушка выложила в Instagram фото из ресторана, где она позирует, прикрыв лицо волосами, и при этом подчеркнув грудь.
«Держитесь подальше от людей, которые заставляют вас думать так, будто вас сложно любить» — подписала актриса пост.
Сейчас Юлия Франц отдыхает в Сингапуре. Актриса регулярно радует поклонников снимками с отдыха, на которых актриса демострирует фигуру в купальнике на фоне местных пейзажей.
Напомним, Юлия Франц стала известной благодаря сериалу «Универ», который шел десять лет. На днях была показана последняя серия молодежной саги «Универ. Новая общага». Как и предполагали поклонники ситкома, завершился он большой свадьбой: сразу четыре пары решили соединиться узами брака.
После окончания работы в «Универе» Юлия Франц снялась в мистической трилогии «Гоголь», последняя часть которой вышла в конце августа этого года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как своим бюстом в купальнике похвасталась Настя Каменских.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?