В Запорожье ЧП в школе: сотни детей эвакуированы

Происшествия

В Запорожье 16 октября пришлось эвакуировать школу. Причиной стала глупая выходка одного из учащихся. Подросток принес на урок газовый баллончик и распылил его в стенах школы. Из учебного заведения пришлось экстренно эвакуировать 353 человек — учащихся и учителей. Была вызвана скорая помощь.

Полиция, приехавшая на место события в Шевченковском районе города, установила личность правонарушителя. Хулиганом оказалась 14-летняя девушка. Подростковая выходка грозит родителям девушки административной ответственностью. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении учащейся из школы.

Напомним, ранее администрациям школ было поручено усилить контроль за газовыми баллончиками в учебных заведениях. Случаи распыления агрессивных веществ в школьных коридорах, из-за которых пришлось объявлять эвакуацию, весной были зарегистрированы в Николаеве и в Донецкой области. В новом учебном году выходка с баллончиком повторилась в Запорожье.

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