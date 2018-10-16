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В Запорожье ЧП в школе: сотни детей эвакуированы
В Запорожье 16 октября пришлось эвакуировать школу. Причиной стала глупая выходка одного из учащихся. Подросток принес на урок газовый баллончик и распылил его в стенах школы. Из учебного заведения пришлось экстренно эвакуировать 353 человек — учащихся и учителей. Была вызвана скорая помощь.
Полиция, приехавшая на место события в Шевченковском районе города, установила личность правонарушителя. Хулиганом оказалась 14-летняя девушка. Подростковая выходка грозит родителям девушки административной ответственностью. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении учащейся из школы.
Напомним, ранее администрациям школ было поручено усилить контроль за газовыми баллончиками в учебных заведениях. Случаи распыления агрессивных веществ в школьных коридорах, из-за которых пришлось объявлять эвакуацию, весной были зарегистрированы в Николаеве и в Донецкой области. В новом учебном году выходка с баллончиком повторилась в Запорожье.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?