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Политика

Рада провалила снятие неприкосновенности с Колесникова

17:23 16 октября 2018   36
колесников
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада провалила голосование за то, чтобы снять неприкосновенность с депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова. За предложение снять неприкосновенность с депутата нашлись лишь 163 голоса. Ни единого голоса «за» не дала родная фракция Колесникова, а также «Відродження». От фракции «Воля народа» был подан один голос в поддержку решения.

Инициативу о привлечении к ответственности Колесникова представлял в парламенте генпрокурор Юрий Луценко. Ранее он объяснил суть претензий к оппоблоковцу: во время пребывания Колесникова на посту главы агентства госимущества были проданы активы стратегического оборонного завода. Сейчас предприятие могло бы выпускать вооружение, но из-за поспешной продажи завод лишился оборудования и был ликвидирован.

Снять неприкосновенность с Колесникова Генпрокуратура пытается уже второй раз. Первая попытка оказалась неудачной — вопрос даже не был вынесен в сессионный зал, а регламентный комитет парламента без объяснения причин вернул прокурорам пакет документов по Колесникову.

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