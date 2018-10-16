Украинские школьники изобрели браслет, который поможет прожить 120 лет (фото)

Наука и технологии

В Национальном техническом университете Украины «КПИ» имени Игоря Сикорского 16 октября открылся один из крупнейших в стране научно-технических конкурсов — Фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2018. В первый день свои разработки представили школьники — без малого 150 проектов.

— Наша команда создала «умный» браслет, который поможет людям пить воду тогда и в таком количестве, чтобы чувствовать себя на все сто, — рассказал «ФАКТАМ» лидер команды разработчиков этого устройства Константин Жак из Киева. — Браслет является биоэлектрическим анализатором влажности и температуры кожи, а также пульсометром. Сопоставляя данные о влажности кожи и пульсе с температурой окружающей среды, он дает рекомендации по оптимальному потреблению воды (они выводятся на экран). Если регулярно следовать этим советам, вскоре человек станет чувствовать себя бодрее, сбросит лишний вес за счет того, что из организма уйдет «лишняя» вода. К тому же высока вероятность того, что улучшится состояние кожи. Кстати, согласно исследованиям группы корейских ученых, оптимальное потребление воды дает шанс дожить до 120 лет! Важно отметить, что, создавая свой браслет, мы консультировались с врачом.

— Как вам пришла идея сконструировать этот мобильный прибор?

- Среди моих друзей есть спортсмены. Они пользуются мобильными приложениями для смартфонов, которые дают рекомендации по потреблению воды. Все эти программы имеют общий недостаток — советуют, не учитывая состояния организма пользователя. Вот я и решил создать прибор, который будет анализировать параметры работы организма, содержание в нем влаги и на основе этих сведений формировать рекомендации.

Мои друзья Артем Бут и Сергей Витюк подключились к созданию устройства. Денег у родителей мы не просили — обошлись собственными сбережениями. Ведь на все про все ушло лишь 500 гривен. Ну и плюс наша работа. Пока что браслет существует в единственном экземпляре, его по очереди тестируют шестеро моих друзей-спортсменов. Вскоре соберем еще один — с улучшенными характеристиками. Со временем наше изделие получит полный стандартный набор смарт-часов.

— А мы разработали замену крышек для одноразовых стаканчиков, — рассказал «ФАКТАМ» Роман Федевич из Львова. — Представляет собой бумажный конус, с помощью которого вы наращиваете борта стаканчика. Казалось бы, не очень надежно — при резком и сильном толчке жидкость все равно выплеснется. Ан нет! Мы проводили испытания: со всего маху ударяли стаканчиком с нашей крышечкой по холодильнику, но ни капли жидкости не выплеснулось! (слова мальчика подтвердил его преподаватель Виктор Колдун. — Авт.) Планируем представить нашу разработку на международном конкурсе идей экологической посуды Next Gen Cup, который проводится в США.

* Роман Федевич: «Жидкость не расплескалась даже, когда я с силой ударил стаканчиком о холодильник!»

— Мы отберем порядка десяти самых интересных проектов школьников, чтобы рекомендовать их для участия в престижных международных конкурсах, — рассказала «ФАКТАМ» глава Комитета по цифровым технологиям и образованию при Министерстве образования и науки Украины Татьяна Нанаева. - Наиболее перспективные из них будут представлены весной будущего года в Соединенных Штатах на Всемирном конкурсе Intel ISEF, в котором примут участие 1800 ребят из 81 страны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что юный украинский изобретатель придумал устройство для определения качества воздуха и стал призером Международного конкурса научных проектов INSPO 2018, который прошел в начале октября в Стамбуле.

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На фото в заголовке разработчики «умного» браслета (слева направо) Артем Бут, Константин Жак и Сергей Витюк

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