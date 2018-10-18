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Киев сковала многокилометровая пробка: названа причина (фото)
Утром 18 октября киевляне и гости столицы, которые пытались попасть с массивов Виноградарь и Сырец на проспект Победы застряли в многокилометровой пробке на улице Даниила Щербаковского. Причина — ДТП у станции метро «Нивки».
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По словам очевидцев, там столкнулась маршрутка, отъезжавшая от остановки, и легковое авто. Правда, другие уверяют, что маршрутка «притерлась» к автобусу. К счастью, никто серьезно не пострадал, но движение на этом участке дороги было парализовано полностью.
«Из-за небольшого „стукана“ Щербаковского буквально встала в обе стороны. Скорость движения не превышала 5 км/ч. Может быть, машины и двигались бы быстрее, но им мешали те, кто ехал от „Нивок“ в сторону улицы Стеценко. Некоторые из них, у которых, видимо, жена срочно рожает или утюг невыключен, выезжали на „встречку“, тем самым блокируя движение», — пожаловался «ФАКТАМ» киевлянин Андрей Коваль.
Пока полиция добиралась к месту столкновения, пробка увеличилась, появился также затор на проспекте Победы — от станции метро «Святошин» в направлении центра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из спальных районов Киева ночью сгорел Mercedes бизнес-класса.
А вчера под Киевом, на дороге между Броварами и Калиновкой, случилось смертельное ДТП: «Тойота» сбила мужчину, переходившего дорогу не по переходу.
*Фото — «Киев. Оперативный»
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