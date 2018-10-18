Дмитрий Комаров рассказал, как пригласил в Киев мировую кинозвезду (фото)

Шоу-бизнес

В четверг, 18 октября, из Рио-де-Жанейро в Киев вылетела популярная бразильская актриса Луселия Сантуш — исполнительница главной роли в культовом сериале «Рабыня Изаура». Уже в пятницу утром в аэропорту «Борисполь» ее будет встречать известный путешественник и ведущий проекта «Мир наизнанку» (1+1) Дмитрий Комаров. Дмитрий познакомился с Луселией во время своей поездки в Бразилию, где снимал новый сезон авторского проекта.

Известно, что на советском телевидении «Рабыня Изаура» стала первой «мыльной оперой» иностранного производства. А ее первый показ в странах Восточной Европы состоялся ровно тридцать лет назад.



* Кадр из сериала «Рабыня Изаура». Рубенш ди Фалко и Луселия Сантуш

— Конечно, готовясь к поездке, я сразу запланировал встречу с Луселией, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий. — Она живет в богатом районе Рио-де-Жанейро, снимается на телевидении и прекрасно выглядит. У Сантос, как у всех знаменитостей, достаточно непростой характер, но в конце концов мы подружились. Я с удивлением узнал, что актриса ни разу не была в Восточной Европе и уж тем более в странах бывшего Советского Союза, хотя именно там она была безумно популярна. При этом Луселия только в Китае побывала 26 раз! Так что я рад буду познакомить знаменитую «рабыню» с нашей удивительной страной и ее людьми.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что программа командировки Дмитрия Комарова в Бразилии оказалась на столько насыщенной, что за три с половиной месяца в этой стране телеведущий так и не выкроил время, чтобы искупаться.

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