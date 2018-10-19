Звездного игрока «Реала» обвиняют в попытке похищения человека

Спорт

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема попал в неприятную историю. Бывший агент звездного футболиста Лео Д`Соуза обвиняет его в причастности к попытке своего похищения, которое имело место после матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» (5:0), состоявшегося 7 октября в Париже.

Согласно судебному иску, поданному Д`Соузой на следующий день после инцидента, вечером агент выходил из кальянного бара. В этот момент из припаркованного рядом черного фургона вышел мужчина, в котором Лео признал друга футболиста, и силой пытался затащить внутрь. При этом лишь помощь посторонних людей помешала похитителям осуществить задуманное.

Как считает экс-агент футболиста, Карим таким образом хотел поплатиться с ним из-за разногласий, в том числе финансовых — в частности, 44 тысяч евро, которые были конфискованы таможенниками в Марракеше (Марокко) по вине Д`Соузы.

Сам 30-летний футболист довольно спокойно отреагировал на нападки со стороны бывшего агента. «Если мой близкий друг касается руки Д`Соузы, то это расценивается как попытка похищения?» — оставил Бензема ироничное сообщение на своей странице в Instagram.

Отмечу, что это уже не первый скандал, в котором фигурирует имя звездного форварда. Так, в 2015 году Бензема был отстранен от игр за сборную из-за истории, связанной с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не фигурировал ни в одном шорт-листе игроков для подготовки к матчам сборной, в том числе и матчей в рамках чемпионатов Европы и мира. А не так давно президент Федерации футбола Франции заявил о том, что Бензема больше никогда не будет вызываться в сборную.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бензема попал в число 50 футболистов, претендующих на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

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