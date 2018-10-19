Посольство России в Австралии разродилось истерическим постом накануне премьеры фильма Лозницы

Политика

Международная премьера фильма «Донбасс» Сергея Лозницы состоялась в Австралии, где живет многочисленная украинская диаспора. Накануне премьеры посольство России попыталось отговорить австралийцев идти в кинотеатры. Вместо конкретных претензий представители Кремля заявили, что фильм «заполитизированный», «расистский» и «русофобский», а также «подливает масло в огонь войны».

В российском посольстве крайне возмущались, что оккупанты на Донбассе представлены в виде «преступного сборища, погрязшего в грабежах и коррупции». Кроме того, россияне цинично настаивают: пока на Донбассе гуманитарное бедствие и страдают люди, показывать подобные фильмы — аморально.

«Подло спекулировать на национальной трагедии, в ходе которой погибло уже более 10 тысяч человек», — заявили в посольстве.

В соцсетях, комментируя выпад посольства РФ, сошлись на том, что это была лучшая реклама фильму. «Спасибо за рекомендацию. Обязательно схожу на фильм», «Ваше негодование — гарантия того что фильм вышел отличный!», «Не знаю, кто режиссер, но пиарщиком у него работает целое посольство РФ в Австралии», — говорят комментаторы.

Также участники обсуждения не прошли мимо тезиса о «национальной трагедии на Донбассе». «Вы определитесь, — советуют посольству. — Если это национальная трагедия Украины, то вы тут при чем? А если вы при чем, то какая ж тут национальная трагедия? Тут чистой воды оккупация и агрессия РФ».

Напомним, фильм Лозницы основан на реальных историях, случившихся на оккупированной территории Донбасса. Жанр своей работы режиссер определили как «трагифарс» с элементами гротеска.

В мае на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» лента «Донбасс» была удостоена приза за лучшую режиссерскую работу и за «пронзительный взгляд на войну в Украине».

С 18 октября «Донбасс» демонстрируется в кинотеатрах крупных городов Австралии, а перед этим удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter