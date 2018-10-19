20 октября 2018

Вообще-то, вся эта серия состоит из шести или семи отдельных работ. Все они в нашей коллекции есть. И специально, признаюсь, я их не собирал. Так получилось. У этой испанской мануфактуры в разные годы было выпущено несколько серий для коллекционеров, собирающих фарфоровые композиции с темнокожими героями. Другими сериями я, честно говоря, не увлёкся, а эту собрал всю. Уж больно симпатичными мне показались юные музыканты, увлечённо исполняющие джазовые мелодии.

Особенно мне нравится девочка, столь искусно созданная скульптором, что порой кажется — слышишь её сильный голосок. Я ещё всё время думал, каким же голосом она могла бы петь. И каждый раз слышал голос фантастической американской певицы Тины Тёрнер. Непревзойдённой ''королевы рок-н-ролла''. Неповторимой. Уникальной…

В первых числах октября в США вышла автобиография певицы ''Моя история любви''. Написанная от первого лица, она практически мгновенно стала бестселлером. Вот почему ''ФАКТЫ'' поспешили познакомить своих читателей с отрывками из этой невероятной книги. Почему невероятной? Да потому что, читая её, начинаешь с ужасом понимать, какую страшную жизнь пришлось прожить Тине до того, как стать великой и знаменитой. Именно страшную! 16 лет талантливая девочка провела в браке с известным певцом Айком Тёрнером. И это были годы концентрационного лагеря.

Муж, оказавшийся изощрённым извергом, постоянно избивал Тину, ломал ей рёбра и выбивал зубы, насиловал и прилюдно унижал, заставлял присматривать и за их совместными детьми, и за детьми проституток, которые постоянно жили в их доме и периодически рожали от него детей. Об этих издевательствах знали все, но никто не решался хоть как-нибудь помочь несчастной молодой женщине.

Когда ей удалось всё-таки убежать от тирана, у неё в кармане было всего 35 центов. ''Мне стало по-настоящему страшно: чёрная женщина с разбитым лицом, в одежде, испачканной кровью, без денег и в Далласе!..'' Ей было тогда 39 лет и нужно всё было начинать с начала. И она попыталась это сделать. И у неё получилось. Не вдруг, не сразу, не в один момент. Но получилось. Потому что мир оказался не без добрых людей. Потому что на помощь пришли Мик Джаггер и Дэвид Боуи, и ещё много других настоящих друзей. И она доказала всему миру, на что способна брошенная подонком-мужем, но не сломленная талантливая женщина.

Сейчас ей 79. Она прекрасно выглядит и много работает. Она по-прежнему востребована продюсерами и любима публикой. В мире продано более 200 миллионов дисков с записями её песен. Её состояние оценивается в 265 миллионов долларов. Она полюбила мужчину, который безумно влюблён в неё. В прошлом году лучшие врачи и любимый муж (ставший для неё донором!) вернули её к жизни после сложнейшей операции. Она просто счастлива…

Всем сегодняшним именинникам позвольте так же пожелать добра и счастья. Пускай не такого трудного и выстраданного, как у Тины Тёрнер, но такого же светлого и настоящего.