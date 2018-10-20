- 11:26 Гибель звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской: чем актриса запомнилась зрителям
- 11:18 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 11:13 Один из любимых актеров Тарантино получил перелом шейки бедра
- 10:54 В сети показали видео с места катастрофы, в которой погибла звезда "Дизель Шоу"
- 10:48 Впервые на арене цирка: чего ждать в новом эфире "Танців з зірками"
- 10:40 Своего семейного врача выбрал лишь каждый третий киевлянин
- 10:27 На карте Европы скоро появится новое государство
- 10:13 Арсенал в Ичне, скорее всего, подорвал «крот» из персонала базы, — военный эксперт
- 10:12 Первые недели после ампутации вообще забывал, что у меня нет ног, — ветеран АТО Александр Чалапчий
- 9:46 Под Киевом разбился автобус с артистами "Дизель Шоу", погибла известная актриса
На карте Европы скоро появится новое государство
В пятницу, 19 октября, парламент Македонии большинством голосов утвердил изменения в конституции, которые позволяют дать республике новое название — Северная Македония. «За» высказались 80 из 120 депутатов парламента.
Не обошлось без проблем. Подсчет голосов проводился дважды. На этом настоял спикер, потребовав поименного голосования.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в сентябре вопрос о переименовании страны был вынесен в Македонии на референдум. Тогда 91 процент избирателей поддержали эту идею. Однако явка была настолько низкой (37 процентов), что референдум был признан недействительным.
После его провала Евросоюз призвал жителей Македонии предпринять необходимые шаги для переименования республики. Почему этот вопрос так важен для ЕС? Дело в том, что против существующего названия бывшей югославской республики активно выступает Греция. В Афинах отказываются признать такое наименование соседней страны, поскольку в Греция есть своя Македония — обширная область с давней историей. И в этой истории были трагические эпизоды, как грекам с оружием в руках приходилось отстаивать свою землю. Поэтому появление на карте Европы страны с названием Македония было крайне негативно воспринято подавляющим большинством жителей Греции.
Афины стали всячески препятствовать вхождению Македонии в состав Евросоюза и НАТО. Греция настойчиво блокировала любые решения. И только недавно правительствам двух стран удалось заключить соглашение, призванное разрешить многолетний конфликт. Согласно договору, подписанному 17 июня 2018 года, бывшая югославская республика должны быть переименована в Республику Северная Македония. Официально признанным языком останется македонский, но при этом подчеркивается, что он относится к славянской группе и никак не связан с греческим. Граждан страны будут по-прежнему именовать македонцами. Правительство Северной Македонии обязуется убрать и не использовать впредь все символы, которые могут быть истолкованы как древнегреческие.
Теперь решение парламента Македонии должен утвердить президент страны Георге Иванов. В июле он уже отказался это сделать и распорядился провести референдум. Как поведет себя глава государства теперь, пока не ясно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..