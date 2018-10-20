На карте Европы скоро появится новое государство

Мир

В пятницу, 19 октября, парламент Македонии большинством голосов утвердил изменения в конституции, которые позволяют дать республике новое название — Северная Македония. «За» высказались 80 из 120 депутатов парламента.

Не обошлось без проблем. Подсчет голосов проводился дважды. На этом настоял спикер, потребовав поименного голосования.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в сентябре вопрос о переименовании страны был вынесен в Македонии на референдум. Тогда 91 процент избирателей поддержали эту идею. Однако явка была настолько низкой (37 процентов), что референдум был признан недействительным.

После его провала Евросоюз призвал жителей Македонии предпринять необходимые шаги для переименования республики. Почему этот вопрос так важен для ЕС? Дело в том, что против существующего названия бывшей югославской республики активно выступает Греция. В Афинах отказываются признать такое наименование соседней страны, поскольку в Греция есть своя Македония — обширная область с давней историей. И в этой истории были трагические эпизоды, как грекам с оружием в руках приходилось отстаивать свою землю. Поэтому появление на карте Европы страны с названием Македония было крайне негативно воспринято подавляющим большинством жителей Греции.

Афины стали всячески препятствовать вхождению Македонии в состав Евросоюза и НАТО. Греция настойчиво блокировала любые решения. И только недавно правительствам двух стран удалось заключить соглашение, призванное разрешить многолетний конфликт. Согласно договору, подписанному 17 июня 2018 года, бывшая югославская республика должны быть переименована в Республику Северная Македония. Официально признанным языком останется македонский, но при этом подчеркивается, что он относится к славянской группе и никак не связан с греческим. Граждан страны будут по-прежнему именовать македонцами. Правительство Северной Македонии обязуется убрать и не использовать впредь все символы, которые могут быть истолкованы как древнегреческие.

Теперь решение парламента Македонии должен утвердить президент страны Георге Иванов. В июле он уже отказался это сделать и распорядился провести референдум. Как поведет себя глава государства теперь, пока не ясно.

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