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«Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
Во вторник, 23 октября, в Харькове пройдет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и чемпионом Англии «Манчестер Сити». Матч пройдет на ОСК «Металлист» и начнется в 22:00.
Донетчане после первых двух туров идут без поражений. Правда, и без побед — домашний матч с «Хоффенхаймом» и выездной поединок с «Лионом» завершились результативными ничьями 2:2. А вот «Манчестер Сити» испытал как вкус победы, так и поражения — в 1-м туре подопечные Хосепа Гвардиолы дома сенсационно уступили «Лиону» (1:2), а в следующем матче на выезде одолели «Хоффенхайм» (2:1).
Беспроигрышная серия команды Паулу Фонсеки во всех турнирах насчитывает уже 11 матчей (8 побед и 3 ничьи), в то время как «горожане» не проигрывают в пяти встречах подряд (4 победы и 1 ничья).
Букмекеры перед предстоящим поединком видят явным фаворитом противостояния представителя английской премьер-лиги. Хотя «Шахтер» уже обыгрывал «Манчестер Сити» в Харькове — в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов минувшего сезона команда Паулу Фонсеки добыла победу со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.
«Париматч»: победа «Шахтера» — 6,80, ничья — 5,40, победа «Манчестер Сити» — 1,39.
«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 7,25, ничья — 5,25, победа «Манчестер Сити» — 1,38.
Bwin: победа «Шахтера» — 6,50, ничья — 5,00, победа «Манчестер Сити» — 1,40.
Bet365: победа «Шахтера» — 7,00, ничья — 5,25, победа «Манчестер Сити» — 1,36.
William Hill: победа «Шахтера» — 7,00, ничья — 5,50, победа «Манчестер Сити» — 1,38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» перед приездом «МанСити» в меньшинстве вырвал победу у «Десны».
Фото ФК «Шахтер»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?