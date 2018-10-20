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В России назвали виновного за взрыв на заводе пиротехники (фото, видео)

В России выяснили причину мощного взрыва на заводе пиротехники под Санкт-Петербургом. Разрушительный взрыв уничтожил четырехэтажный цех предприятия и завалил обломками железнодорожные пути. Следователи решили, что к взрыву привело нарушение правил безопасности.

По данному делу задержан главный инженер завода. Подозревают, что именно он привел посторонних лиц в цех, где готовились смеси для пиротехнических изделий. В итоге эти посетители нарушили технику безопасности, что и привело к взрыву.

Жертвами взрыва на заводе стали четыре человека, в том числе работник предприятия. Еще две женщины госпитализированы с травмами. Завалы на месте взрыва практически расчищены.

Напомним, взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в 20 километрах от завода. Над городом был виден столб черного дыма. Движение поездов в районе пришлось приостановить.

Фото channel.ru

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