- 14:20 Пострадавший в аварии актер "Дизель Шоу" впервые высказался о гибели Марины Поплавской
- 14:16 Похолодание пришло: какой будет погода в ближайшие дни
- 13:30 В России назвали виновного за взрыв на заводе пиротехники
- 13:15 Собака отгрызла ребенку уши и пальцы: подробности шокирующего ЧП в Славянске
- 13:10 Впервые на арене цирка: чего ждать в новом эфире "Танців з зірками"
- 13:04 Размер лотерейного джек-пота в США превысил полтора миллиарда долларов
- 12:55 Автобус влетел в грузовик: в сети показали новые фото и видео с места гибели Марины Поплавской
- 12:36 Жена отдала часть своей печени гражданину Турции, а его сын стал моим донором, — львовянин
- 12:30 Огромная потеря: фанаты "Дизель Шоу" скорбят из-за гибели Марины Поплавской
- 12:14 Новые тренды в свадебной флористике: советы известного итальянского дизайнера
В России назвали виновного за взрыв на заводе пиротехники (фото, видео)
В России выяснили причину мощного взрыва на заводе пиротехники под Санкт-Петербургом. Разрушительный взрыв уничтожил четырехэтажный цех предприятия и завалил обломками железнодорожные пути. Следователи решили, что к взрыву привело нарушение правил безопасности.
По данному делу задержан главный инженер завода. Подозревают, что именно он привел посторонних лиц в цех, где готовились смеси для пиротехнических изделий. В итоге эти посетители нарушили технику безопасности, что и привело к взрыву.
Жертвами взрыва на заводе стали четыре человека, в том числе работник предприятия. Еще две женщины госпитализированы с травмами. Завалы на месте взрыва практически расчищены.
Напомним, взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в 20 километрах от завода. Над городом был виден столб черного дыма. Движение поездов в районе пришлось приостановить.
Фото channel.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»