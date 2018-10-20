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Забыл указать 60 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении еще одному бывшему топ-чиновнику
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции, уволенному в феврале 2018 года. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
ИнфЭкс-чиновника подозревают в декларировании недостоверной информации — так, в декларацию за 2015 год экс-чиновник не вписал имущество на сумму более 3,77 млн грн, за 2016 год — на 30 млн грн, а за 2017 год — около 28 млн гривен.
Таким образом, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн гривен.
Досудебное расследование было начато в апреле 2018 года.
До февраля 2017 года Государственной экологической инспекцией руководил Андрей Заика.
В мае 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о передаче в НАБУ информации о том, что Заика в декларации 2015 года не указал земельные участки в Ялте, Киевской и Черниговской областях, доход от продажи прогулочного катера, автомобили жены (Mazda 5) и матери (Nissan Qashqai), а в декларации за 2016 год — приобретенный матерью Peugeot 2008. В этой же декларации отсутствует доход от продажи чиновником двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей.
Напомним, в начале октября стало известно об открытии уголовного производства о незаконном обогащении против первого заместителя Внешней разведки Сергея Семочко.
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