Мир

Давление на Константинополь усиливается: еще две церкви призвали Варфоломея "одуматься"

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Патриарх Сербский Ириней выступили с совместным заявлением по итогам визита к Константинопольскому патриарху Варфоломею. В документе говорится о необходимости восстановить «братский диалог» с Москвой для разрешения конфликта, который грозит всему православному миру.

Кроме того, предстоятели двух Церквей упоминают Украину, которая и стала причиной «опасного положения в православном мире».

Из обращения следует, что оба патриарха не признают верховенства Константинополя, называя Варфоломея «своим собратом».

«Сербский и антиохийский патриархи призывают своего собрата, Его всесвятейшество вселенского патриарха, восстановить братский диалог с Русской православной церковью, чтобы при братской поддержке и участии всех других предстоятелей поместных православных автокефальных церквей он разрешил конфликт между Царьградской (Константинопольской) и Московской патриархией и вернул связи мира в Православной церкви», — говорится в заявлении.

Отметим, что накануне встречи патриархов с Варфоломеем церковный дипломат Кирилла — глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илларион побывал в Ватикане, где встретился с Папой Римским и пожаловался ему на раскольнические действия Варфоломея. Главной темой встречи также была церковная ситуация в Украине.

Напомним, ранее бойкот Константинополю объявил Синод Русской православной церкви за границей.

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