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Где смотреть «Шахтер» – «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Во вторник, 23 октября, в Харькове на ОСК «Металлист» пройдет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и английским «Манчестер Сити».
Свои последние поединки в рамках национальных чемпионатов соперники синхронно выиграли, не пропустив ни одного мяча. И если «Шахтеру» для победы над «Десной» хватило одного гола в конце встречи, то «горожане» на своем поле разгромили «Бернли» — 5:0.
Предстоящий поединок будет транслироваться во многих европейских странах. В Украине в прямом эфире противостояние можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1». Кроме того, начиная с 21:00, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят предстоящую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги. Также трансляция запланирована на телеканалах «BT Sport» (Великобритания) и «Матч! Футбол 2» (Россия).
Отмечу, что в тот же день в 12:00 начнется матч Юношеской лиги УЕФА между «Шахтером» и «Манчестер Сити». Эту встречу также в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 2».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».
Фото ФК «Шахтер»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!