«Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 23 октября, донецкий «Шахтер» проведет матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. В гости к подопечным Паулу Фонсеки приедет чемпион Англии — «Манчестер Сити». Поединок на ОСК «Металлист» в Харькове начнется в 22:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча, за которой вы сможете следить в этой новости.

Выступление в чемпионатах своих стран

Действующий чемпион Англии в нынешнем розыгрыше также возглавляет турнирную таблицу — правда, набрав 23 очка после девяти туров, подопечные Хосепа Гвардиолы делят первую строчку с «Ливерпулем», который опережают лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В последнем поединке «горожане» на своем поле разгромили «Бернли» — 5:0 (Агуэро, 17, Бруну Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83, Сане, 90).

Донетчане в 12-ти поединках отечественной Премьер-лиги одержали десять побед, по одному разу сыграли вничью и проиграли, на два очка опережая ближайшего преследователя — киевское «Динамо». В рамках последнего тура подопечные Паулу Фонсеки в Харькове с большими трудностями обыграли черниговскую «Десну» — оставшись в меньшинстве в середине второго тайма за откровенное хамство со стороны Кайоде, «горняки» смогли вырвать победу за счет точного удара Майкона со штрафного на 88-й минуте встречи.

«Шахтер» не проигрывает англичанам в домашних матчах

В прежние годы «Шахтер» семь раз в еврокубках принимал на своем поле английские команды, отпраздновав пять побед и два поединка сведя к ничьей (в 2000-м с «Арсеналом» — 3:0, в 2009-м с «Тоттенхэмом» — 2:0, в 2010-м с «Фулхэмом» — 1:1 и «Арсеналом» — 2:1, в 2012-м с «Челси» — 2:1, в 2013-м с «Манчестер Юнайтед» — 1:1, в 2017-м с «Манчестер Сити» — 2:1).

День в истории

В своей еврокубковой истории «Шахтер» трижды проводил еврокубковые встречи 23 октября, причем все встречи состоялись на поле «горняков»: в 1/8 финала Кубка Кубков-1997/1998 донетчане уступили итальянской «Виченце» (1:3), на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/2013 обыграли английский «Челси» (2:1), а в следующем сезоне также в сильнейшем турнире Европы были разгромлены немецким «Байером» (0:4).

Состав «Манчестер Сити» стоит больше миллиарда

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав английского «Манчестер Сити» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» более чем в 10 (!) раз — 1,09 млрд евро против 103 миллионов. У англичан один только бельгиец Кевин Де Брюйне оценивается дороже, чем весь состав «Шахтера», — 150 млн евро. Также в топ-пятерку самых дорогих игроков британского клуба входят: Лерой Сане, Рахим Стерлинг (по 90), Серхио Агуэро и Габриэл Жезус (по 80).

Больше всех в составе украинской команды стоят: Тайсон, Марлос и Исмаили (по 11 млн евро), Тарас Степаненко (10) и Ярослав Ракицкий (8,5).

Турнирное положение в группе

После двух туров лидирует в группе «F» французский «Лион», у которого четыре очка. Вторым идет «Манчестер Сити» с тремя пунктами, два балла в активе «Шахтера» и на последнем месте с одним очком немецкий «Хоффенхайм».

Погода в день матча

23 октября синоптики обещают облачную погоду без осадков, на момент начала поединка столбики термометров будут показывать 8−9 градусов выше ноля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда можно посмотреть в прямой телетрансляции встречу «Шахтер» — «Манчестер Сити».

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