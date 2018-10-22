- 15:55 Россия вводит санкции против Украины: что это значит
- 15:46 В Украине изменили правила поступления в мединституты: что нового
- 15:27 Оля Полякова полностью разделась на «Танцях з зірками»
- 15:20 Ломаченко рассказал, чего ожидает от боя с Педрасой
- 15:19 Из-за подорожания газа в Украине расширят программу субсидий
- 15:16 В России нелепо оправдались за слова Путина о рае после ядерного удара
- 15:13 Новый «Карибский кризис»: Украина оказалась под угрозой масштабного военного обострения
- 14:43 Украинские военные получили мощные системы залпового огня
- 14:37 Возле колледжа в Керчи произошло новое ЧП: все подробности
- 14:27 Задержана банда, похитившая иностранца в центре Львова
Задержана банда, похитившая иностранца в центре Львова
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, 21 октября в Галицкий райотдел полиции Львова поступила информация о похищении 35-летнего гражданина Турции. На Галицкой площади неизвестные, угрожая оружием, посадили иностранца в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение похищенного мужчины злоумышленники потребовали у его соотечественника 100 тысяч долларов.
Неделей ранее подобный инцидент произошел в Киеве: вооруженные люди затолкали мужчину в автомобиль и увезли.
Во Львове правоохранители оперативно задержали трех злоумышленников, причастных к похищению иностранца.
— Похищенный освобожден, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены — это два гражданина Азербайджана 26 и 27 лет, а так же 40-летний гражданин Турции, — уточнил начальник Львовской полиции Валерий Середа.
Открыто уголовное производство по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком похищении бизнесмена в центре Киева. У здания «Ощадбанка» по адресу улица Большая Васильковская, 28 четверо мужчин в черном затолкали человека в машину и уехали.
А во Львове отдали под суд группу квартирных мошенников, похищавших людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!