Задержана банда, похитившая иностранца в центре Львова

Происшествия

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, 21 октября в Галицкий райотдел полиции Львова поступила информация о похищении 35-летнего гражданина Турции. На Галицкой площади неизвестные, угрожая оружием, посадили иностранца в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение похищенного мужчины злоумышленники потребовали у его соотечественника 100 тысяч долларов.

Неделей ранее подобный инцидент произошел в Киеве: вооруженные люди затолкали мужчину в автомобиль и увезли.

Во Львове правоохранители оперативно задержали трех злоумышленников, причастных к похищению иностранца.

— Похищенный освобожден, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены — это два гражданина Азербайджана 26 и 27 лет, а так же 40-летний гражданин Турции, — уточнил начальник Львовской полиции Валерий Середа.

Открыто уголовное производство по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком похищении бизнесмена в центре Киева. У здания «Ощадбанка» по адресу улица Большая Васильковская, 28 четверо мужчин в черном затолкали человека в машину и уехали.

А во Львове отдали под суд группу квартирных мошенников, похищавших людей.

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