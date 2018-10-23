Стиль жизни

Какая обувь сейчас в тренде: советы дизайнера (фото)

Осень — время сменить обувь на более теплую, защищающую ноги от непогоды. Однако не менее важно, чтобы обувь была стильной. Новый сезон — повод обновить и сумку, чтобы она сочеталась с вещами осеннего гардероба. О том, какая обувь и какие сумки сейчас в тренде, «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер обуви и аксессуаров Снежана Нех,

ценителями творчества которой являются Ирина Билык, Андрей Данилко, Тина Кароль, Альбина Джанабаева, Дмитрий Коляденко и многие другие известные люди.

— В тренде необычные формы и материалы, — говорит Снежана Нех. — Классика — кожаная, замшевая, нубуковая обувь. Замшевая — на раннюю осень, нубуковая — на позднюю. В тренде и такие фактуры, как ткань, пластик, каучук… Резина используется высокотехнологичная, поэтому нога в ней не становится влажной. Никогда не выходит из моды бархат.

— Какие цвета в моде?

— Пастельные тона, кофе с молоком, серый, бежевый, черно-белая гамма. Черный — это классика. Этот цвет всегда актуален. А белая обувь и сумки хороши тем, что подходят под любую одежду. Также популярны оттенки оранжевого, бирюзового и изумрудного. Цвет марсала в новых коллекциях стал более винным. Его девушки очень любят, потому что он красивый. Один из фаворитов сезона — ярко-красный цвет.

— В вашей коллекции есть серо-бежевые льняные ботильоны, которые будто нечаянно испачканы белой краской.

— Сейчас это модно. Эффект «побелки» я использую то на носке, то на пятке, иногда даже на каблуке. Обычно применяю белую краску, но возможны и другие варианты. Популярны серебристое и золотистое напыления. Получается эффект старины.

*В тренде ботильоны, которые будто нечаянно испачканы краской

— Какой носок сегодня в тренде?

— Квадратный и приближенный к квадрату. Круглый — не очень.

— А каблук?

— Либо тонкая шпилька любой высоты, либо очень массивный каблук — круглый, квадратный, овальный, «расклешенный»… Каблуки могут быть внутри из пластика, дерева и даже железа. Сверху они обернуты тканью, кожей или мехом.

*Хит сезона — обувь с квадратными носами

— Обувь без пятки остается в холодное время года в тренде?

— Конечно. Носить ее рекомендую с теплыми носками, с шерстяными брюками.

— Читала, что в нынешнем сезоне популярна обувь в клетку.

— Да, твидовая. В тренде — пальто, брюки и ботинки из одной ткани. Популярны орнаменты «гусиная лапка», леопардовые и зебровые принты, причем разноцветные — розовые, зеленые, оранжевые.

— Какой декор обуви в тренде?

— Бантики, бусины… Но я не люблю декор такого плана, в своих работах его практически не использую.

— А как насчет меха? На улице с каждым днем становится все холоднее…

— Мехом до сих пор обтягивают каблуки, из него делают стельки, но это уже нельзя назвать трендом.

— Какие сумки модны в осенне-зимнем сезоне?

— Сейчас очень популярны формы цилиндра, бочонка и круга. Сумки объемны и вместительны. Пошиты, как правило, из кожи.

*Сумка-цилиндр понравится многим модницам

— Практически у каждого человека есть любимые туфли, сапоги, ботинки. И когда приходит пора с ними расстаться, понимаешь, что они незаменимы в твоем гардеробе. Стоит ли реставрировать такую обувь?

— Сейчас очень много реставрационных мастерских, которые восстанавливают изношенную обувь практически до состояния новой. Хорошие набойки, профилактика, химчистка могут изменить ее до неузнаваемости. Хотя, конечно, кто-то предпочитает купить новую пару. Это дело вкуса.

— Снежана, вы много путешествуете по миру, бываете на зарубежных выставках и фэшн-показах. Какая обувь вас поразила за границей?

— Меня поразить уже трудно. А удивляет вот что. Я езжу на выставки в Париж и Милан, и в коллекциях нет большой разницы.

— Глобализация…

— Сейчас производители стремятся делать обувь, которая понравится большинству и будет массово продаваться.

— Как купить комфортную обувь? Ведь, наверное, практически с каждым случалось: когда меряешь в магазине туфли, они кажутся удобными, а когда начинаешь носить, это далеко не так. Многие из них оказываются практически неносибельными.

— У меня тоже при покупке бывают подобные проколы. Меряешь в магазине — все хорошо, а начинаешь носить и ощущаешь дискомфорт. Какой могу дать совет? Если вам в магазине приглянулась какая-то обувь, но она маловата, воздержитесь от покупки. Ведь тот небольшой дискомфорт, который вы ощущаете при примерке в течение минуты, на протяжении нескольких часов заставит вас плакать. Чтобы понять, подходит вам обувь или нет, потратьте полчаса и походите в ней в магазине. За это время вам станет ясно, покупать или нет. Степень комфортности во многом определяет не только размер обуви, но и высота каблука.

*Cнежана Нех: «Если вам приглянулись в магазине какие-то туфли, но они маловаты, воздержитесь от покупки»

— Есть обувь словно декоративная. В ней приятно продефилировать на коктейльной вечеринке, можно пройтись по офису, но спустя примерно час ее хочется уже немедленно снять.

— Это правда. Такую обувь надевают, чтобы всех удивить и себя порадовать, а потом меняют на удобную и в ней уходят. Переобуваться и иметь с собой альтернативную пару обуви — это вполне нормально.

— А что в тренде в обуви осенне-зимнего сезона для мужчин?

— Твидовые или нубуковые ботинки, на резинках по бокам, с контрастной подошвой. Сама обувь может быть, например, рыжая, а подошва — зеленая. Носок в мужской обуви популярен круглый.

— В женской обуви тоже актуальна контрастная подошва?

— Нет, только в мужской, где инноваций не так уж много.

— По-прежнему ли актуально сочетать спортивную обувь с классической одеждой?

— Да, это по-прежнему имеет место.

— Как не ошибиться в сочетании обуви и одежды?

— Следите за трендами в модных изданиях.

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Фото из альбома Снежаны Нех









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