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Известная певица свалилась со сцены: появилось видео
Знаменитая американская певица и танцовщица Пола Абдул свалилась со сцены во время выступления в штате Миссисипи. Поощряя публику хлопать и подпевать, 56-летняя звезда в туфлях на высоких каблуках опасно близко подошла к краю сцены и сорвалась, рухнув головой вниз. В публике раздались возгласы ужаса. Этот момент успел снять на видео один из зрителей. Как рассказал он журналу People, Пола быстро поднялась и продолжила петь, «как настоящая чемпионка». Абдул напомнила поклонникам, что она все же танцовщица — а потому за долгие годы привыкла к падениям. Представители певицы не сообщили изданию, насколько сильно она ударилась.
Пола Абдул прославилась в конце 1980-х годов. Она шесть раз возглавляла главный чарт США Billboard Hot 100 и входит в первую пятерку певиц, которым больше всего раз удавалось это сделать. Абдул получила «Грэмми» в категории «Лучший видеоклип» за Opposites Attract (1988), а также Primetime Emmy Award за выдающиеся достижения в хореографии.
После оглушительного успеха карьера Полы пошла на спад, однако в 2000-х годах она снова стала популярна, заняв место в жюри телешоу «Американский идол».
Дедушка Полы Абдул по материнской линии Уильям Райкис был родом из местечка Катербург (ныне Катериновка в Тернопольской области).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес рухнула на сцене во время концерта в Лас-Вегасе.
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