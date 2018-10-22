В Одессе — небывалое нашествие медуз и комаров (фото)

Общество

У берегов Одессы наблюдается неимоверное количество медуз, по мнению специалистов, их десятки тысяч! В минувшие солнечные выходные огромные скопления желеобразных организмов можно было видеть непосредственно у кромки воды: на пляжах, в яхт-клубе, на морском вокзале.

Как поясняют специалисты, медуза — один из самых древних обитателей Земли. За прошедшие с момента их появления более 650 миллионов лет они мало изменились.

«Практически все медузы — это желеобразный организм, содержащий более 95 процентов, — говорят биологи. — Только мышечные волокна делают медузу полноценным организмом, хотя у нее отсутствуют органы присущие другим существам. Зато есть желудок, напрямую связанный со ртом…».

В Черном море можно встретить три вида медуз: аурелию, корнерот, мнемиопсис.

Большинство из нынешних осенних «одесских гостей» — корнероты. Это группа пестро окрашенных крупных медуз. Корнерот — одна из самых красивых в мире медуз. Она имеет большой купол, достигающий полуметра в диаметре, с восемью похожими на гирлянду щупальцами.

Некоторые экземпляры с трудом помещаются в ведре. Да и масса — вполне ощутимая, такой себе «шмат холодца» весом до 10 килограммов…

А посетители Национального природного парка «Тузловские лиманы» под Одессой наблюдали резко взметнувшийся над землей «смерч» высотой до 50 метров. Что это за явление? И не опасно ли оно для людей?

«Это рои комаров-звонцов, количество которых в „Тузловских лиманах“ исчисляется миллиардами, — поясняет известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев. — Но не стоит пугаться. Эти крохи с пушистыми усиками совсем не опасны. Они не могут укусить, поскольку у них нет рта. Питается комарик лишь на стадии личинки. У взрослых особей ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится. Эти удивительные организмы — огромная кормовая база для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары)».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Национальный реестр рекордов Украины внесен гусь-долгожитель, которому исполнился 31 год.

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