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Умер сооснователь Benetton Group

2:25 23 октября 2018   12
Джильберто Бенеттон
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии на 78-м году умер один из основателей бренда Benetton — Джильберто Бенеттон. Об этом сообщает агентство агентств ANSA.

Согласно информации, предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.

В 1965 году Джильберто Бенеттон со своими братьями Карло и Лучано и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля в итальянском Тревизо умер младший брат Джильберто Карло Бенеттон. Он скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым боролся в течение шести месяцев.

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