- 2:52 Готовьте загранпаспорта: Чехия увеличивает в два раза рабочую квоту для заробитчан
- 2:25 Умер сооснователь Benetton Group
- 1:54 Семьи Героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала, — ГПУ
- 1:27 Гран-при на конкурсе в Варшаве: украинский фильм получил право побороться за «Оскар — 2020»
- 0:50 Чего пристали? В сети карикатурой высмеяли слова Путина про рай и ядерную войну
- 0:04 Второго повышения цены на газ до конца года не будет, — Кабмин
- 23:32 Еще на полгода: Украина продлила санкции против РФ
- 23:00 Порошенко поздравил Вселенского патриарха с "важнейшим событием для мирового православия"
- 22:47 Букмекеры уменьшили шансы "Шахтера" на победу в матче Лиги чемпионов с "МанСити"
- 22:20 В Николаеве в лифте многоэтажки изнасиловали 12-летнюю девочку
Умер сооснователь Benetton Group
В Италии на 78-м году умер один из основателей бренда Benetton — Джильберто Бенеттон. Об этом сообщает агентство агентств ANSA.
Согласно информации, предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.
В 1965 году Джильберто Бенеттон со своими братьями Карло и Лучано и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля в итальянском Тревизо умер младший брат Джильберто Карло Бенеттон. Он скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым боролся в течение шести месяцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.