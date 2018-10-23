“Безголовый куриный монстр»: появилось редкое видео устрашающего глубоководного существа

Наука и технологии

В водах Южного океана недавняя экспедиция Австралийского антарктического подразделения обнаружила ряд редких глубоководных морских обитателей, среди которых оказалась и голотурия Enypniastes eximia. Таких животных называют «морскими огурцами» но также распространено и другое название — «Безголовый куриный монстр» — из-за внешнего вида существа.

Голотурии бывают ярко-красными, темно-фиолетовыеми и розоватыми. Несмотря на устрашающий вид, мрской огурец питается донными отложениями. Прозрачные перепонки по краям туловища позволяют голотурии плавать, что расширяет ее возможности добывать корм. При этом на поверхность «безголовые цыплята» не поднимаются: они предпочитают глубины от 461 до 5689 метров и держатся вблизи дна, пишет National Geograhic.

E. eximia попал в объектив камеры на 3-километровой глубине неподалеку от островов Херд — и вначале поставил наблюдателей в тупик. «Мы и понятия не имели, что это такое», — рассказывал руководитель программы Дирк Уэлсфорд.

Дело в том, что ранее в Антарктике этот вид животных не встречался: такую голотурию видели (и впервые сняли на видео) год назад в Мексиканском заливе — то есть в 9000 км к северу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео с редким глубоководным обитателем. Ученые из проекта Nautilus, исследующие неизвестные районы океана, наткнулись на одну из самых страшных рыбин на планете — большерота. Внешне она напоминает угря, за что получила еще одно название — пеликаний угорь.

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