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Джорджа Сороса пытались взорвать
В понедельник, 22 октября, была предотвращена попытка покушения на всемирно известного финансиста Джорджа Сороса. В почтовом ящике дома миллиардера в городе Бедфорд (штат Нью-Йорк) обнаружили взрывное устройство.
Как сообщает газета The New York Times, первым подозрительный пакет увидел один из сотрудников Сороса. Он немедленно отнес его в лес рядом с домом и вызвал полицию. Полиция, в свою очередь, сообщила обо всем ФБР. Подозрения сотрудника Сороса подтвердились — в пакете была самодельная бомба. Саперы уничтожили ее контролируемым взрывом.
Пока никто не дает комментариев в связи с инцидентом. Проводится расследование.
Напомним, Сорос является одним из наиболее активных политических противников президента США Дональда Трампа. Миллиардер щедро спонсирует Демократическую партию США. The New York Times предполагает, что взрывное устройство в почтовом ящике как-то связано с этой деятельностью Сороса, поскольку в начале ноября в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс. По опросам общественного мнения, демократы лидируют, а это значит, что республиканцы рискуют лишиться большинства в Конгрессе. В этом есть определенная заслуга Сороса. Его пожертвования на избирательную кампанию демократов составили уже 15 миллионов долларов.
Есть и другая версия. Миллиардер и его фонд нажили немало врагов в Европе. Фонд Сороса обвиняют во вмешательстве во внутренние дела в Венгрии, Румынии, Македонии, Сербии, Словакии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аресте человека, который отправил министру обороны США Джеймсу Мэттису и президенту США Дональду Трампу конверты с семенами клещевины, из которых получают смертельно опасный яд рицин.
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