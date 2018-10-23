Дуда назвал "Северный поток-2" угрозой для Украины и Словакии

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Газопровод «Северный поток — 2» — это исключительно политический проект России, угрожающий Украине и Словакии. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда и намерен донести свою позицию до руководства Германии. Дуда не одобряет, что немецкие компании продолжают участие в строительстве газопровода.

«Nord Stream 2 — это инвестиции, которые не имеют никакого отношения к экономическим расчетам. Это политический и стратегический проект России, в первую очередь. И, к сожалению, немецкие компании участвуют в этом, и это не хорошая новость. Тот факт, что Европейский Союз не заблокировал эти инвестиции, показывает, что европейская политика идет в неправильном направлении», — отметил Дуда в интервью Polskie Radio.

По словам польского президента, газопровод «Северный поток 2» представляет угрозу для Украины и Словакии. «Мог бы создать энергетическую угрозу и для Польши, если бы не наши превентивные меры», — отметил Дуда, имея в виду развитие терминалов по поставкам сжиженного газа из США.

Тема «Северного потока — 2» станет важным предметом для обсуждения на встрече польского президента с руководством Германии: президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. В СМИ просочилась информация, что в Германии сменили позицию по поводу поставок сжиженного газа из США. Правительство Германии готово вложиться в стратегический проект и профинансировать строительство терминала на севере страны для сжиженного природного газа.

Напомним, ранее было подсчитано, что Россия своим проектом «Северный поток-2» может лишить Украину почти трех миллиардов долларов. Кроме того, россияне могут оснастить трубопровод мобильными разведывательными комплексами и контролировать пространство в морской акватории.

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